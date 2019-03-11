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    Daily Mail: четыре игрока готовы покинуть «Реал» в случае возвращения Моуринью

    «Реал» может потерять сразу четырех игроков в случае возвращения на тренерский мостик Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.

    По сведениям издания, если португалец возглавит команду, летом мадридский клуб готовы покинуть Серхио Рамос, Марсело, Гарет Бэйл и Карим Бензема.

    • Моуринью является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Реала» в случае отставки Сантьяго Солари.
    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, Марсело – с 2007-го, Бензема – с 2009-го, а Бэйл – с 2013-го.

    Источник: Daily Mail

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    11.03.2019 11:16
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 марта 2019, 17:03

      Выходит,что для этих четырёх бычков Маур очень-очень раздражительная красная тряпка!!!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 15:50

      Слишком большой список. Перес вряд ли отпустит Рамоса.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 марта 2019, 13:58

      Не Солари , не тем более Моуриньо Реалу НЕ НУЖНЫ !

      2
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      Рейтинг: +799

      амани 11 марта 2019, 13:43

      второй состав Реала будет рвать ....

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 13:37

      Нахрен им вообще мавр. Солари более менее норм имхо. Дайте ему нормальный состав и все будет чудесно

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > SarJr 11 марта 2019, 15:55

      обменивайтесь с Уфой, будет нормальный состав

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      Рейтинг: +2403

      SarJr > Мы ЦСКА 11 марта 2019, 16:10

      Не. Слишком сильно. Реал такое не заслужил. А вот такого нить анжи вай нот

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      Рейтинг: +905

      VVadic 11 марта 2019, 13:09

      До лета Солари уже ничего не испортит. Оставить!!!

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 11 марта 2019, 12:39

      Флаг в руки,и перед

      1
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 11 марта 2019, 12:27

      марсело вроде как уже в юве одной ногой, а бейла и так выкинут...Рамоса на кол посадить))))вместе с косоногим бенземой

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 11 марта 2019, 12:24

      Бунт на корабле. Найти бы зачинщика и надрать ему задницу. Такая слаженная команда была. Складывается впечатление, что с уходом Роналдо пошел разброд. Долой разногласия и беритесь за ум.

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      Рейтинг: +905

      VVadic > владимир миронов 11 марта 2019, 13:10

      Не купили никого на замену. Очевидный финал для Реала!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > владимир миронов 11 марта 2019, 16:28

      С уходом Зидана и Роналдо. Теперь там надо обновлять и омолаживать состав.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 марта 2019, 12:13

      эти игроки и тянут реал на зад

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