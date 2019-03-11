Daily Mail: четыре игрока готовы покинуть «Реал» в случае возвращения Моуринью

Выходит,что для этих четырёх бычков Маур очень-очень раздражительная красная тряпка!!!
«Реал» может потерять сразу четырех игроков в случае возвращения на тренерский мостик Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, если португалец возглавит команду, летом мадридский клуб готовы покинуть Серхио Рамос, Марсело, Гарет Бэйл и Карим Бензема.
- Моуринью является приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Реала» в случае отставки Сантьяго Солари.
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, Марсело – с 2007-го, Бензема – с 2009-го, а Бэйл – с 2013-го.