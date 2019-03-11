Daily Mail: четыре игрока готовы покинуть «Реал» в случае возвращения Моуринью

«Реал» может потерять сразу четырех игроков в случае возвращения на тренерский мостик Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, если португалец возглавит команду, летом мадридский клуб готовы покинуть Серхио Рамос, Марсело, Гарет Бэйл и Карим Бензема.