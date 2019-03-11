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    Зинченко признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в феврале

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан лучшим игроком команды по итогам февраля.

    22-летний украинец стал победителем голосования на официальном сайте клуба.

    За Зинченко отдали свои голоса 45 процентов респондентов, что позволило ему опередить Серхио Агуэро (42%) и Рахима Стерлинга (13%).

    • В течение февраля Зинченко сыграл пять матчей в составе «Манчестер Сити» и сделал две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    11.03.2019 09:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 марта 2019, 15:35

      Главное - не сломал кубок! Месяц который стоит запомнить!
      Зинченко молодец - очень добротно играет и доказывает свой, пусть не супер высокий, зато стабильно хороший уровень!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 15:08

      Если это так ,то Александр достоин уважения.

      2
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 11 марта 2019, 14:28

      Красава!

      2
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      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 11 марта 2019, 11:12

      Интересно,голосовали только англичане или русские с украинцами помогли Александру ?)

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > RealDiMoNMadrid 11 марта 2019, 12:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Русские не будут за него голосовать.

      -4
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      Рейтинг: +226

      Parker8 > Леха из Твери 11 марта 2019, 16:15

      Это почему?

      3
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 10:57

      Красаучык. Приятно что начал там играть, причём ещё как, а не сидеть на лавке

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 марта 2019, 09:57

      Трудоголик. Приехал стопроцентным запасным, если не резервным. В итоге за пару сезонов вырос и стал в основе выходить. Тот же Аршавин, попади он в такую ситуацию в Арсенале, давно бы спился уже.

      5
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > bset 11 марта 2019, 10:08

      А ведь ему только 22! Главное, чтобы не подружился с Сашей и Пашей.))

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 11 марта 2019, 10:09

      Неизвестно,Аршавин приехал сложившимся футболистом и взрослым человеком,а Зинченко подающим надежды юношей и там уже формировался как личность и футболист.Да и он совсем из другого поколения.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ЮНик 11 марта 2019, 10:10

      Это возраст когда большинство футболистов начинают раскрываться, физическое и психологическое взросление.

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      Рейтинг: +24996

      bset > александр п 11 марта 2019, 11:07

      В том-то и дело, что молодым юношей сломаться намного проще, чем состоявшемуся футболисту. А как показывают кадры некоторых видео, слава Аршавину вскружила голову и он начал активно бухать и посещать клубы. А Зинченко, как он сам заявляет, вообще не пьет. Ну и Гвардиола просто так не стал бы говорить комплименты, что Зинченко всегда работает, выкладывается на максимум и всегда ждет своего шанса. А шансами он воспользовался на 200%, отсюда и место в основе.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 11 марта 2019, 11:31

      Бухать Аршавин начал ещё в Зените и думаю не один он этим занимался.В советском футболе пьянство вообще было распространено,поэтому футболистов и запирали на базах перед играми.А Зинченко уже в юности попал а профессиональную среду,где бухать не принято,в отличии от того же Аршавина.

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