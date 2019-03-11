Зинченко признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в феврале

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан лучшим игроком команды по итогам февраля.

22-летний украинец стал победителем голосования на официальном сайте клуба.

За Зинченко отдали свои голоса 45 процентов респондентов, что позволило ему опередить Серхио Агуэро (42%) и Рахима Стерлинга (13%).

В течение февраля Зинченко сыграл пять матчей в составе «Манчестер Сити» и сделал две результативные передачи.