Зинченко признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в феврале

Главное - не сломал кубок! Месяц который стоит запомнить!
Зинченко молодец - очень добротно играет и доказывает свой, пусть не супер высокий, зато стабильно хороший уровень!
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан лучшим игроком команды по итогам февраля.
22-летний украинец стал победителем голосования на официальном сайте клуба.
За Зинченко отдали свои голоса 45 процентов респондентов, что позволило ему опередить Серхио Агуэро (42%) и Рахима Стерлинга (13%).
- В течение февраля Зинченко сыграл пять матчей в составе «Манчестер Сити» и сделал две результативные передачи.
twit text
— Manchester City (@ManCity) 10 марта 2019 г.