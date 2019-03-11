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    Роналду: «Никто не ожидал, что мы проиграем «Атлетико» в первом матче, но в ответном случиться может все»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

    «Это сильная команда, все это знают. Они хорошо обороняются, не рискуют и играют на контратаках. Но мы готовы. Хотим сделать все для победы. Мелочи будут иметь значение. Мы хотим пройти в четвертьфинал.

    С другой стороны, футбол таков: никто не ожидал, что мы проиграем в первом матче, но в ответной игре случиться может все. Мы хотим ответить дома перед своими болельщиками», – сказал Роналду.

    • Первый матч завершился победой «Атлетико» (2:0).
    • Ответный матч пройдет 12 марта.

    Источник: AS

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    11.03.2019 01:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 11 марта 2019, 04:05

      Нет у вас не единого шанса

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 11 марта 2019, 01:32

      "Роим"... я даже не знаю, что там может быть спрятано под этой фразой)

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