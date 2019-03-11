Роналду: «Никто не ожидал, что мы проиграем «Атлетико» в первом матче, но в ответном случиться может все»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Это сильная команда, все это знают. Они хорошо обороняются, не рискуют и играют на контратаках. Но мы готовы. Хотим сделать все для победы. Мелочи будут иметь значение. Мы хотим пройти в четвертьфинал.

С другой стороны, футбол таков: никто не ожидал, что мы проиграем в первом матче, но в ответной игре случиться может все. Мы хотим ответить дома перед своими болельщиками», – сказал Роналду.