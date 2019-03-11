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    Примера. «Реал» забил четыре гола «Вальядолиду», у Бензема дубль

    «Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 27-го тура Примеры со счетом 4:1. Два гола забил форвард Карим Бензема, один гол на счету защитника Рафаэля Варана, один мяч забил полузащитник Лука Модрич. На 80-й минуте при счете 3:1 у мадридского клуба был удален полузащитник Каземиро.

    На 13-й и 18-й минутах главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано отменил голы форварда Серхи Гвардиолы после просмотра видеоповторов. В эпизоде с первым мячом судья зафиксировал офсайд у игрока, который отдавал передачу на Гвардиолу, во втором эпизоде – у самого форварда.

    «Реал» с 51 очком занимает третью строчку в таблице. «Вальядолид» с 26 очками идет 16-м.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Вальядолид – Реал – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Туами, 29; 1:1 – Варан, 34; 1:2 – Бензема (с пенальти), 51; 1:3 – Бензема, 59; 1:4 – Модрич, 85.

    Нереализованный пенальти: Алькарас, 12 – нет.

    Удаление: нет – Каземиро, 80.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2019 00:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 13:00

      Кто бы мог подумать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 марта 2019, 01:43

      Бензема настоящий «хышник». Спец по вальядолидам, левантам и другим хуэскам :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 11 марта 2019, 01:07

      жалко Вальядолид счет не по игре

      0
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    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 11 марта 2019, 01:07

      Реал без судей играть не может

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > SuperPAV9 11 марта 2019, 01:31

      я тебе секрет открою, но без судей никто играть не может, только во дворе, там ты сам себе судья)

      2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > DeStar 11 марта 2019, 04:04

      Совсем больной иди личись

      -1
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