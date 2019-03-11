Примера. «Реал» забил четыре гола «Вальядолиду», у Бензема дубль

«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 27-го тура Примеры со счетом 4:1. Два гола забил форвард Карим Бензема, один гол на счету защитника Рафаэля Варана, один мяч забил полузащитник Лука Модрич. На 80-й минуте при счете 3:1 у мадридского клуба был удален полузащитник Каземиро.

На 13-й и 18-й минутах главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано отменил голы форварда Серхи Гвардиолы после просмотра видеоповторов. В эпизоде с первым мячом судья зафиксировал офсайд у игрока, который отдавал передачу на Гвардиолу, во втором эпизоде – у самого форварда.

«Реал» с 51 очком занимает третью строчку в таблице. «Вальядолид» с 26 очками идет 16-м.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Вальядолид – Реал – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Туами, 29; 1:1 – Варан, 34; 1:2 – Бензема (с пенальти), 51; 1:3 – Бензема, 59; 1:4 – Модрич, 85.

Нереализованный пенальти: Алькарас, 12 – нет.

Удаление: нет – Каземиро, 80.

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