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    Семин: «Мы взяли три очка, но вопросов по игре еще много»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Анжи» (2:0).

    «Анжи прибавил во втором тайме, потому что мы сбавили в агрессивности, хотя моментов у нас было много. Считаю, что второй гол определил результат, хорошо, что Смолов забил этот мяч. Но и до этого мы много моментов не реализовали.

    Мы взяли три очка, но вопросов по игре еще много, главное, что есть движение вперед. После тяжелого кубкового матча играли тем же составом и выдержали нагрузку со всеми перелетами», – сказал Семин.

    • В среду, 6 марта, «Локомотив» обыграл «Рубин» в матче Кубка России.
    • В РПЛ «Локомотив» с 32 очками занимает пятую строчку в таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2019 00:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 марта 2019, 14:05

      Смолов забил??? А то я смотрю,что-то вороны раскаркались вечером,я сам матч не смотрел.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 марта 2019, 09:32

      Сезон кончается, а он ни одного вопроса не решил! Старикашка...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 11 марта 2019, 16:09

      Как не решил ? Геркуса съел и ещё год будет валить всё на него,денежные потоки по видимому под контроль поставил.

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