Семин: «Мы взяли три очка, но вопросов по игре еще много»

Смолов забил??? А то я смотрю,что-то вороны раскаркались вечером,я сам матч не смотрел.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Анжи» (2:0).
«Анжи прибавил во втором тайме, потому что мы сбавили в агрессивности, хотя моментов у нас было много. Считаю, что второй гол определил результат, хорошо, что Смолов забил этот мяч. Но и до этого мы много моментов не реализовали.
Мы взяли три очка, но вопросов по игре еще много, главное, что есть движение вперед. После тяжелого кубкового матча играли тем же составом и выдержали нагрузку со всеми перелетами», – сказал Семин.
- В среду, 6 марта, «Локомотив» обыграл «Рубин» в матче Кубка России.
- В РПЛ «Локомотив» с 32 очками занимает пятую строчку в таблице.