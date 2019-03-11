Семин: «Мы взяли три очка, но вопросов по игре еще много»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Анжи» (2:0).

«Анжи прибавил во втором тайме, потому что мы сбавили в агрессивности, хотя моментов у нас было много. Считаю, что второй гол определил результат, хорошо, что Смолов забил этот мяч. Но и до этого мы много моментов не реализовали.

Мы взяли три очка, но вопросов по игре еще много, главное, что есть движение вперед. После тяжелого кубкового матча играли тем же составом и выдержали нагрузку со всеми перелетами», – сказал Семин.