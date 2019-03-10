Хохлов: «Если бы играли с первых минут как во втором тайме, то результат был бы другим»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«У нас были шансы, которые мы не реализовали. Понятно, что хочется реализовывать все свои моменты. Есть ряд других проблем, которые не помогли нам одержать победу. Мы не очень здорово играли в центре поля. Первый тайм сыграли не так, как планировали. Если бы с первых минут играли так, как во втором тайме, то результат был бы другой.

Да, Самба Соу сфолил в том моменте, после которого забил Джикия. Но кого нам еще выпускать? Нам некого», – сказал Хохлов.

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