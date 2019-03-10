Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хохлов: «Если бы играли с первых минут как во втором тайме, то результат был бы другим»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

    «У нас были шансы, которые мы не реализовали. Понятно, что хочется реализовывать все свои моменты. Есть ряд других проблем, которые не помогли нам одержать победу. Мы не очень здорово играли в центре поля. Первый тайм сыграли не так, как планировали. Если бы с первых минут играли так, как во втором тайме, то результат был бы другой.

    Да, Самба Соу сфолил в том моменте, после которого забил Джикия. Но кого нам еще выпускать? Нам некого», – сказал Хохлов.

    «Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2019 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 12:11

      Спартак подсел во втором тайме. Возможно сказалась игра в Екатеринбурге.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 11 марта 2019, 12:02

      Если б ты Дмитрий Валерьевич с первых минут играл в два нападающих может быть результат был бы иным а так.....
      Хохлов в очередной раз обоссался ещё до игры видимо наигрывать весь зимний период 4-4-2, но в решающий момент кишка тонка оказалась 5-4-1 тактика тупорылая и трусливая. После этой лажы Дима может возращаться в молодёжку, лично моё терпение лопнуло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      Сенситив 10 марта 2019, 23:45

      Диме, явно мозгов не хватает - ...Есть ряд других проблем, которые не помогли нам одержать победу... так оправдываться может только дебил (кто-то знает, что есть проблемы, которые ПОМОГАЮТ одержать победу?), а ведь это - СТАРШИЙ тренер команды, о каких Еврокубках можно ДУМАТЬ с такими дятлами?...))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2019, 23:15

      Забивать надо, а не по перекладинам стучать!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > prezent2017 11 марта 2019, 11:55

      Тебя можно в звание повысить майор очевидность.
      Как тебе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      akku 10 марта 2019, 23:04

      Если бы у бабки были я......ки, то она была бы дедкой, и это говорит ст.тренер. Слов нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 10 марта 2019, 22:59

      По факту Хохлов прав, но футбол не терпит сослагательного наклонения.
      Счёт на табло.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > vka1970 11 марта 2019, 00:58

      И чем же он прав ? Спартак обязан был еще пару раз огорчить Динамо еще в первом тайме , ну а второй действительно провальный .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > VVM1964 11 марта 2019, 11:12

      Огорчить должен был, но не огорчил.Динамо во втором тайме должно было огорчить, но не огорчило.Не забиваешь ты, забивают тебе.А центр поля и первый тайм ,динамики реально провалили.Точнее мы их заставили провалиться.Так что не вижу противоречий.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > vka1970 11 марта 2019, 12:29

      Играли так , как позволял соперник ( Спартак ) , а не потому что Динамо как то могло играть по другому , да и счет на табло тоже .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 марта 2019, 22:19

      ЕСЛИ БЫ ЕЩЁ ПОМИДОРЫ ЗИМОЙ КРАСНЕЛИ НА ПОЛЯХ СОВСЕМ КЛАСС БЫ БЫЛ

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 10 марта 2019, 21:57

      Если бы Ханни и Зе Луиш реализовали в первом тайме свои стопроцентные моменты, то счет тоже мог быть другим.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > oyabun 10 марта 2019, 22:03

      Футбол не терпит сослагательного наклонения. А по факту Спартак отскочил.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Shotlandets86 10 марта 2019, 22:58

      Так ведь и Динамо не забило.
      Потому и не отскочило.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > vka1970 11 марта 2019, 00:21

      Отскочил всегда тот, кто уползал с поля, а это был Спартак.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Shotlandets86 11 марта 2019, 00:59

      С победой не уползают .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Shotlandets86 11 марта 2019, 01:00

      " Футбол не терпит сослагательного наклонения " - Хохлову это напиши .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > VVM1964 11 марта 2019, 07:33

      В этот раз именно уползли. Спартака на поле не было после 30-й минуты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Shotlandets86 11 марта 2019, 11:14

      Я не видел чтобы кто то по полю ползал.А вот то, что динамики были сильно расстроены и раздосадованы, было видно не вооружённым взглядом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > vka1970 11 марта 2019, 14:52

      Это не дословно, конечно. Суть в том, что Спартак встал физически минуты с 35-й и лихорадочно отбивался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 марта 2019, 21:55

      Широкова, пусть играет раз на трансферном рынке его работы не видно...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11