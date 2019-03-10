Зе Луиш и Гулиев пропустят матч с «Зенитом» из-за перебора желтых карточек

«Динамо» дома проиграл «Спартаку» в матче 19-го тура РПЛ (0:1, второй тайм). На 56-й минуте встречи полузащитник гостей Аяз Гулиев получил желтую карточку, на 83-й минуте встречи – форвард Зе Луиш. Для обоих футболистов это четвертые карточки в сезоне, они пропустят матч следующего тура с «Зенитом» из-за дисквалификаций.

Игра пройдет 17 марта в Москве. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

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