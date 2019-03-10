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    Зе Луиш и Гулиев пропустят матч с «Зенитом» из-за перебора желтых карточек

    «Динамо» дома проиграл «Спартаку» в матче 19-го тура РПЛ (0:1, второй тайм). На 56-й минуте встречи полузащитник гостей Аяз Гулиев получил желтую карточку, на 83-й минуте встречи – форвард Зе Луиш. Для обоих футболистов это четвертые карточки в сезоне, они пропустят матч следующего тура с «Зенитом» из-за дисквалификаций.

    Игра пройдет 17 марта в Москве. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    «Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби

    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2019 21:03
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 11:52

      Заменить их конечно можно но все равно это будет ослабление состава. Зе Луиш игрок универсальный ,он может открыться на длинную передачу. Правда не всегда он использует эти моменты ,хотя в Спартаке он забил мячей больше всех. Если взять игру головой ,то ему в Спартаке тоже нет равных. Даже в оборонительных действиях его умение играть головой ,помогает команде.
      Гулиев выполняет большой объем работы в центре поля и обладает хорошим ударом. Кстати на этом месте он выглядит лучше Глушакова. Трудно будет Спартаку без этих игроков. Задача тренера найти достойный резерв.

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 11 марта 2019, 11:15

      К сожалению многое будет зависеть от состояния Зенита. Фактор лиги Европы, перелеты, физика команды. Поставленной игры нет ни у Спартака, ни у Зенита. Надеюсь будет интересно.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 марта 2019, 09:11

      гулиев не потеря, а вот Зе....

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 марта 2019, 22:19

      Мало того игры пока нет,,,,так и дисциплина ниже плинтуса

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 марта 2019, 22:11

      Гулиев, Зе... думаю, что если другие игроки настроятся, то и без них справятся!

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 10 марта 2019, 22:04

      Не очень серьёзные потери, думаю, что на результат матча в Москве может повлиять игра Зенита в ночь с четверга на пятницу в Вильяреале....

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > _Marqella_ 10 марта 2019, 22:18

      Видимо не очень понятна ситуация в Спартаке - потери действительно серьезные (((

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2019, 21:26

      А Адриану я один раз видел, когда он симулировал.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 10 марта 2019, 21:12

      Вполне очевидно что вместо Зе тренер может поставить Рошу, потому что двух одноплановых и к тому же низкорослых игроков Адриано и Мелкадзе на поле держать нет смысла. Жаль что пропустит Гулиев, парень выполняет огромный объем работы и очень полезен на поле. Вот казалось бы шанс для Игнатова, выйди он на поле в следующей игре, но даю 200% что Кононов поставит Глушакова.

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > oyabun 10 марта 2019, 21:20

      Я извиняюсь, а где Игнатов то вообще? Травма?

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > DVOK68 10 марта 2019, 21:24

      А теперь вряд ли получится предлагали же 10 млн, но Федун надеется за лавочника стянуть больше

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > oyabun 10 марта 2019, 21:27

      Роша - суперигрок. Не зря за него 12 лямов зеленых отдали.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > lordmrv 10 марта 2019, 21:30

      Нет. Просто Кононов ему не доверяет. История похожая на ту, когда Каррера не доверял Ханни и не выпускал его на поле.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > DVOK68 10 марта 2019, 21:36

      Ну а кто сейчас в нападении не шлак? И Адриано и Зе сегодня сыграли плохо. Мелкадзе тот хотя бы огромный объем работы на поле выполняет.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > oyabun 10 марта 2019, 22:10

      Мелкадзе хорош, но слишком много позволяет себе на траве валяться!...и по делу, и не по делу!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > DVOK68 10 марта 2019, 23:32

      Зе уже себя проявил с Краснодаром, когда жадничал и с Динамо, когда не реализовал выход 1 на 1.
      Мастер не станет бить между ног вратарю, а спокойно положит в угол. А Зе, походу, растерял весь свой талант берёзу на попу усаживать.)

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > DVOK68 11 марта 2019, 23:13

      Когда Зе приходил в Спартак, он заявлял, что минимум по 15 мячей в чемпе будет класть.
      Глядя на последние матчи создаётся впечатление, что либо у него конфликт с партнёрами, либо переоценивает себя.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 10 марта 2019, 21:09

      От Гулиева толку мало, а вот Зе серьезная потеря

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      Рейтинг: +876

      movie > Skull_Boy 10 марта 2019, 21:13

      да ладно,потеря серьезная. один раз к воротам сбегал и больше его не видели

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Skull_Boy 10 марта 2019, 21:25

      Зря - от Гулиева уже больше пользы чем от глушакова , ну а , Зе при всем том что и он далеко не идеален даже не знаю кем заменить (((

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > movie 10 марта 2019, 21:26

      А кем ты его заменишь - Рошей ? ((((

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      Рейтинг: +876

      movie > VVM1964 10 марта 2019, 21:30

      я не тренер

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > VVM1964 10 марта 2019, 23:35

      Можно сыграть и в одного напа.
      А ты вспомни, как у Карреры оба в лазарет слегли.)))
      Да, заменой был Антоха, но он не тянул, как чистый нап.
      А выпустить можно и Мелкадзе и Мельгарехо. Ещё Глушенков есть, говорят надежда Спартака. Может и дать ему шанс, всё-равно с такой игрой в ЛЧ не выйти. Даже если Зеню обыграют - потом снова сдадут.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Владислав Vlad 11 марта 2019, 00:49

      Сыграть можно и вообще без напа - ЦСКА же играл , да только что же в этом хорошего (((

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > VVM1964 11 марта 2019, 23:15

      Ну, ЦСКА взял путёвку в ЛЧ. Что же в этом плохого?))
      Да и напы в Спартаке - средняки. Ведь в основном забивал Антоха.))

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