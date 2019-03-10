Зе Луиш и Гулиев пропустят матч с «Зенитом» из-за перебора желтых карточек

Заменить их конечно можно но все равно это будет ослабление состава. Зе Луиш игрок универсальный ,он может открыться на длинную передачу. Правда не всегда он использует эти моменты ,хотя в Спартаке он забил мячей больше всех. Если взять игру головой ,то ему в Спартаке тоже нет равных. Даже в оборонительных действиях его умение играть головой ,помогает команде.
Гулиев выполняет большой объем работы в центре поля и обладает хорошим ударом. Кстати на этом месте он выглядит лучше Глушакова. Трудно будет Спартаку без этих игроков. Задача тренера найти достойный резерв.
«Динамо» дома проиграл «Спартаку» в матче 19-го тура РПЛ (0:1, второй тайм). На 56-й минуте встречи полузащитник гостей Аяз Гулиев получил желтую карточку, на 83-й минуте встречи – форвард Зе Луиш. Для обоих футболистов это четвертые карточки в сезоне, они пропустят матч следующего тура с «Зенитом» из-за дисквалификаций.
Игра пройдет 17 марта в Москве. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
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