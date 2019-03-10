Клопп: «В большинстве стран первый гол «Бернли» не засчитали бы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Бернли» (4:2).
«Мы играли в свой футбол. Первый гол от «Бернли», может, был из-за ветра [Эшли Вествуд забил ударом с углового]. В большинстве стран его бы не засчитали, нельзя так вести себя во вратарской.
Лаллана не забил, но он был лучшим на поле. Он провел невероятную игру. После 3:1 все мячи, которые получал «Бернли», были от нас. Я полностью доволен игрой – особенно потому, что это «Бернли», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 73 очками.
- У лидера турнира «Манчестер Сити» 74 очка.