Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ультрас «Ювентуса» на матче с «Атлетико» приостановят свой протест против клуба

    Ультрас «Ювентуса» приостановят свой протест против клуба и будут поддерживать его в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

    Curva Sud (так называемый «Южный вираж») проводил в тишине первые 39 минут каждой игры в этом сезоне в знак протеста против повышения цен на билеты и ухудшения взаимопонимания с клубным руководством.

    В пятницу во время матча 27-го тура Серии А с «Удинезе» (4:1) ультрас обменялись оскорбительными песнопениями с остальными болельщиками на стадионе «Ювентуса». Позже около арены появились оскорбительные граффити, на которых фанаты назвали президента туринцев Андреа Аньелли «червем», директоров – «некомпетентными», а остальных поклонников команды – «марионеточными рабами».

    «Мы не согнемся, мы не хотим, чтобы нас продали, но мы болеем за любовь. Только ради футболки! Во вторник включайте свои голоса», – говорится в заявлении Curva Sud.

    • В первом матче «Ювентус» проиграл «Атлетико» в гостях со счетом 0:2.
    • Ответная встреча состоится 12 марта.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2019 17:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 10 марта 2019, 22:05

      правильно главное команда, аньелли и ко временные, а Юве вечен, форца юве!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 марта 2019, 20:18

      проход атлетико не избежен !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      Dosya85 > dinar7777dinar 10 марта 2019, 22:51

      интересно если юве пройдет. так чисто случайно. опять песню запоешь что все куплено?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dosya85 11 марта 2019, 09:21

      интересно а кто тебя с петли снимет когда блюве вылетит из лч?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 10 марта 2019, 18:30

      Двойные стандарты? Или на ЛЧ билеты не подорожали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > AHTUNGBOL 11 марта 2019, 16:22

      С "0-2" команде отыграться надо. В пекло протест.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11