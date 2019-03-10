Ультрас «Ювентуса» на матче с «Атлетико» приостановят свой протест против клуба

Ультрас «Ювентуса» приостановят свой протест против клуба и будут поддерживать его в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Curva Sud (так называемый «Южный вираж») проводил в тишине первые 39 минут каждой игры в этом сезоне в знак протеста против повышения цен на билеты и ухудшения взаимопонимания с клубным руководством.

В пятницу во время матча 27-го тура Серии А с «Удинезе» (4:1) ультрас обменялись оскорбительными песнопениями с остальными болельщиками на стадионе «Ювентуса». Позже около арены появились оскорбительные граффити, на которых фанаты назвали президента туринцев Андреа Аньелли «червем», директоров – «некомпетентными», а остальных поклонников команды – «марионеточными рабами».

«Мы не согнемся, мы не хотим, чтобы нас продали, но мы болеем за любовь. Только ради футболки! Во вторник включайте свои голоса», – говорится в заявлении Curva Sud.