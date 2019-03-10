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    Нобоа, Дзюба и Азмун – в стартовом составе «Зенита», Игбун и Бизяк сыграют с первых минут у «Уфы»

    «Зенит» и «Уфа» назвали стартовые составы на игру 19-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Ригони.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Бизяк.

    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    10.03.2019 15:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 марта 2019, 15:49

      Семак упорно гнет свою, непонятную (по крайней мере мне) стратегию... Ну зачем опять Смольников в составе? Он же больше реанимированию не поддается! Если из-за лимита вместо Дзюбы некого поставить в нападение - тогда лучше играть вдесятером.., пользы больше будет..

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > TOMSON 10 марта 2019, 16:41

      Ну уж лучше тогда Набиуллин... Он моложе Смольникова и его еще можно чему-то научить...

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 марта 2019, 15:46

      Может Дзюба в запасе, раз Лодыгин в калитке?

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 марта 2019, 15:43

      Лодыгина , давно нет в команде !

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      Ответить
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      Рейтинг: +258

      жеха87 10 марта 2019, 15:32

      Лунев а не Лодыгин!?

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      Рейтинг: +11219

      knikos 10 марта 2019, 15:28

      Жаль , что я не сфотал свою физиономию лица , когда прочёл о Лодыгине ...напугал бы всех ...или рассмешил ...

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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 10 марта 2019, 15:25

      Лодыгин???

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