Нобоа, Дзюба и Азмун – в стартовом составе «Зенита», Игбун и Бизяк сыграют с первых минут у «Уфы»

Семак упорно гнет свою, непонятную (по крайней мере мне) стратегию... Ну зачем опять Смольников в составе? Он же больше реанимированию не поддается! Если из-за лимита вместо Дзюбы некого поставить в нападение - тогда лучше играть вдесятером.., пользы больше будет..
«Зенит» и «Уфа» назвали стартовые составы на игру 19-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Ригони.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Бизяк.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.
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