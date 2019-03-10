Воспитанник «Зенита»: «В клубе странная ситуация с молодежью. Он будет покупать иностранцев, но не даст своим молодым играть»

Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о ситуации, которая складывается в «Зените» с молодыми игроками.

20-летний футболист – воспитанник петербургского клуба. Он перешел в «Уфу» из «Зенита-2» в летом прошлого года.

– Если говорить откровенно, то в «Зените» сейчас очень странная ситуация с молодежью. Даже из моего 1998 года где-то потерялись: кого-то зачехлили в «Зените-2», кто-то уехал. Рад за Мусаева, что Сергей Семак видит его и привлекает в основную команду. Надо, чтобы в «Зените» были свои воспитанники. Если мне не удалось… Со мной и Обляковым была другая ситуация, не буду про нее рассказывать.

– Вроде в «Зените» меняются тренеры, руководство клуба…

– В «Зените» другая политика. Нужно, чтобы был результат. Они будут покупать и покупать этих иностранцев, но не дадут своим молодым играть. Вот в ЦСКА играют молодые: Дивеев дебютировал против «Рубина». Очень рад за него. Мы с ним только недавно в «Уфе» вместе были. Не так часто играл, как и я. А сейчас вышел и отыграл 90 минут.

Думаю, Семак будет выпускать молодых. Но мне кажется, что ему сверху что-то идет, чтобы он не ставил молодых игроков.

– При переходе в «Уфу» для вас было дополнительной мотивацией то, что из башкирской команды игроки часто попадают в топ-клубы?

– Тогда Обляков построил некоторую почву в Уфе. Мне поступили предложения от «Зенита» и «Уфы», но я отказал петербуржцам, чтобы становиться лучше и прогрессировать. Думаю, что я правильно сделал, перейдя в «Уфу». У меня есть стимул, чтобы заиграть здесь и потом перейти в топ-клуб. Или в Европу, может быть.

– В каком из топ-клубов РПЛ вы бы хотели оказаться?

– В ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, то я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»… Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть.