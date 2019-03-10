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    Воспитанник «Зенита»: «В клубе странная ситуация с молодежью. Он будет покупать иностранцев, но не даст своим молодым играть»

    Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о ситуации, которая складывается в «Зените» с молодыми игроками.

    20-летний футболист – воспитанник петербургского клуба. Он перешел в «Уфу» из «Зенита-2» в летом прошлого года.

    – Если говорить откровенно, то в «Зените» сейчас очень странная ситуация с молодежью. Даже из моего 1998 года где-то потерялись: кого-то зачехлили в «Зените-2», кто-то уехал. Рад за Мусаева, что Сергей Семак видит его и привлекает в основную команду. Надо, чтобы в «Зените» были свои воспитанники. Если мне не удалось… Со мной и Обляковым была другая ситуация, не буду про нее рассказывать.

    – Вроде в «Зените» меняются тренеры, руководство клуба…

    – В «Зените» другая политика. Нужно, чтобы был результат. Они будут покупать и покупать этих иностранцев, но не дадут своим молодым играть. Вот в ЦСКА играют молодые: Дивеев дебютировал против «Рубина». Очень рад за него. Мы с ним только недавно в «Уфе» вместе были. Не так часто играл, как и я. А сейчас вышел и отыграл 90 минут.

    Думаю, Семак будет выпускать молодых. Но мне кажется, что ему сверху что-то идет, чтобы он не ставил молодых игроков.

    – При переходе в «Уфу» для вас было дополнительной мотивацией то, что из башкирской команды игроки часто попадают в топ-клубы?

    – Тогда Обляков построил некоторую почву в Уфе. Мне поступили предложения от «Зенита» и «Уфы», но я отказал петербуржцам, чтобы становиться лучше и прогрессировать. Думаю, что я правильно сделал, перейдя в «Уфу». У меня есть стимул, чтобы заиграть здесь и потом перейти в топ-клуб. Или в Европу, может быть.

    – В каком из топ-клубов РПЛ вы бы хотели оказаться?

    – В ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, то я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»… Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть.

    • В текущем сезоне Круговой принял участие в трех матчах «Уфы».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.03.2019 14:57
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 марта 2019, 11:23

      Так молодым не потому не дают играть,что они молодые,а потому,что иностранцы попросту лучше по мастерству и самоотдаче,они приехали ЗАРАБАТЫВАТЬ,а не гонять на дорогих авто с девочками или устраивать
      гулянки! (Это не значит,что следует быть монахами,но все это нужно делать в меру и достойно)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2019, 19:28

      Семак не будет выпускать молодых. Ума не хватит.

      0
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      Рейтинг: +11242

      alp 10 марта 2019, 18:43

      поколение интернетоайфонеров... вместо мозгов - жопа

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 10 марта 2019, 18:19

      Очередной безмозглый дегенерат. Считает, раз в ЦСКА кого то взяли, значит и место в основе будет... да там отсеяли таких, как ты десятки. Просто при не очень большем бюджете приходится работать с большим числом боле- менее перспективной недорогой молодежью.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 марта 2019, 16:46

      Вот в этом и есть весь лимит. Желторотые футболисты уже начинают качать свои права, хотя на поле ничего не могут показать.

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero > Владислав Vlad 10 марта 2019, 21:17

      денег хочется, да позиция Семака ясна, как тренер ноль, ему нужен результат и готовые игроки

      5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 марта 2019, 16:27

      Потому что вы не соответствуете высоким амбициям группен-руководителя МИллера.А болельщики "Зенита",некогда похвалявшиеся "своими парнями",вполне комфортно чувствуют себя при насыщении украденными у других клубов,и купленными "падающими звёздами",за безумные деньги.Правда,отдача в итоге-как КПД паровоза братьев Черепановых.

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Агасфер 10 марта 2019, 18:21

      Где бы другие клубы деньги брали, если бы Зенит их звезд не покупал?

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 марта 2019, 16:24

      Скорей бы убрали лимит, надоело этот бред читать...

      7
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 10 марта 2019, 16:23

      И зачем ныть? В своей лиге молодежи всегда мало в клубах первой троицы. Для вас есть клубы-середняки: играете хорошо 1-2 сезона и переходите в условный Зенит, ЦСКА, Спартак. Это во всех странах так, нечего ныть. Ты хочешь, что бы ради юных Хулио Барса посадила на скамейку Суареса, Месси или Ракитича? Наивный какой. Ты видимо не знаешь составы клуб европейских лиг или лукавишь?

      5
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 10 марта 2019, 16:14

      играть сначала научись...хотят всего...сразу и ничего не делавши....не привлекают...значить не достоин....языком тока чесать горазды...

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 марта 2019, 16:02

      Ну и что здесь странного??

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