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    Попов и Еременко – в стартовом составе «Ростова», Костадинов и Ожегович сыграют у «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Арсенала» на игру 19-го тура РПЛ.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Еременко, Попов, Зуев, Сигурдарсон.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Ожегович.

    Встреча «Ростов» – «Арсенал» пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    10.03.2019 12:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 10 марта 2019, 16:00

      Бьорн неумышленно же сыграл, вратарь чудила, чо не засчитали гол?! Что там правила говорят про это?

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 10 марта 2019, 14:26

      Там точно была игра рукой у Бьорна! У мну онлайна нет, только телетекст..

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 марта 2019, 13:46

      Пять спартачей плюс главнюк...Неужели я дал маху,ставя на 2-0???

      1
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > Агасфер 10 марта 2019, 14:15

      Надеюсь, нет!)

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 10 марта 2019, 13:06

      Игра должна быть интересной. Крылья показывают тезультативный футбол. Думаю. , что два гола сегодня будет, а вот кто раскроется и пропустит , посмотрим. Обидно будет, если два автобуса простоять на парковках.

      -1
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor > morgan59 10 марта 2019, 13:25

      А Крылья то при чем тут?

      2
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > SanInstructor 10 марта 2019, 13:30

      товарищ видно поехал не в ту сторону

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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 10 марта 2019, 12:58

      Интересный и обнадеживающий состав у Ростова

      1
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