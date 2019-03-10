Попов и Еременко – в стартовом составе «Ростова», Костадинов и Ожегович сыграют у «Арсенала»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Арсенала» на игру 19-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Еременко, Попов, Зуев, Сигурдарсон.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Ожегович.

Встреча «Ростов» – «Арсенал» пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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