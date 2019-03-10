Daily Star: Коутиньо сказал игрокам «МЮ», что хочет перейти в английский клуб

Барселона по этому поводу не расстроится.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Daily Star, бразилец сообщил испанским игрокам «Манчестер Юнайтед», что хочет перебраться на «Олд Траффорд» после завершения этого сезона.
Сообщается, что сумма трансфера 26-летнего футболиста может составить около 100 миллионов евро.
- Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 135 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек принял участие в 39-ти матчах за каталонцев, записав на свой счет восемь голов и пять результативных передач.
- Ранее сообщалось, что «Барселона» готова рассмотреть предложения по бразильцу.