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    Daily Star: Коутиньо сказал игрокам «МЮ», что хочет перейти в английский клуб

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации Daily Star, бразилец сообщил испанским игрокам «Манчестер Юнайтед», что хочет перебраться на «Олд Траффорд» после завершения этого сезона.

    Сообщается, что сумма трансфера 26-летнего футболиста может составить около 100 миллионов евро.

    • Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек принял участие в 39-ти матчах за каталонцев, записав на свой счет восемь голов и пять результативных передач.
    • Ранее сообщалось, что «Барселона» готова рассмотреть предложения по бразильцу.

    Источник: Daily Star

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    10.03.2019 12:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 21:46

      Барселона по этому поводу не расстроится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      dak180990 10 марта 2019, 19:01

      Срочно брать надо, отправляем сваты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 марта 2019, 13:37

      В ливер лучше.. Там он выглядел отлично..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr > mihail200606 10 марта 2019, 18:05

      щас он уже ливеру не нужен. у них и без него игроков атаки хватает. плюс не факт что фанаты примут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 марта 2019, 13:00

      А Don Balon что скажет?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2019, 12:45

      Правильное решение.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 марта 2019, 12:40

      Неплохо) Аренда игрока на 1,5 сезона за 35 миллионов))

      1
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      ...
      Рейтинг: +178

      spamo77 > KLIM777 10 марта 2019, 12:56

      типо барса за 1,5 сезона 35 лямов отстегнула

      1
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