Daily Star: Коутиньо сказал игрокам «МЮ», что хочет перейти в английский клуб

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Daily Star, бразилец сообщил испанским игрокам «Манчестер Юнайтед», что хочет перебраться на «Олд Траффорд» после завершения этого сезона.

Сообщается, что сумма трансфера 26-летнего футболиста может составить около 100 миллионов евро.