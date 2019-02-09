Marca: «Барселона» готова рассмотреть предложения по Коутиньо

Ну вот, а тут ноют что Гризманн не перешёл. Барса - гиблое место!
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может уйти из клуба.
Как утверждает Marca, руководство каталонцев готово рассмотреть предложения по трансферу 26-летнего бразильца, если его игра не улучшится.
- Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 160 миллионов евро.
- В этом сезоне бразилец провел 20 матчей в Примере, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- По информации Transfermarkt, стоимость футболиста – 140 миллионов.