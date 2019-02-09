Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Marca: «Барселона» готова рассмотреть предложения по Коутиньо

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может уйти из клуба.

    Как утверждает Marca, руководство каталонцев готово рассмотреть предложения по трансферу 26-летнего бразильца, если его игра не улучшится.

    • Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 160 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец провел 20 матчей в Примере, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • По информации Transfermarkt, стоимость футболиста – 140 миллионов.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2019 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 9 февраля 2019, 20:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну вот, а тут ноют что Гризманн не перешёл. Барса - гиблое место!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > VVadic 10 февраля 2019, 00:13

      ты все еще шутишь? давай иди к петросяну там таких клоунов как ты много.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 февраля 2019, 20:32

      Но он действительно пока не тянет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 февраля 2019, 17:10

      либо утка либо правда,не давно писали,Коут не продаётся!)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 16:45

      Сейчас рано об этом говорить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 февраля 2019, 15:47

      чушь это все ! коут еще заиграет ! не 30 же лет ему ! у клуба еще предстоит перестройка в ближайшие 2 года ! месси и суарес еще качнут но уже им прилично лет. коут будет расти !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 9 февраля 2019, 15:09

      да.. нежданчик..на дембеле и коута ушло лямов 250 с бонусами.. а толку 0, ну конечно игроки хорошие, но пока ни один не оправдыевает ожидания, и если с молодого дембеле пока можно не так жестко спрашивать, ибо надо еще мозги на место вставить и дать шанс, то коут профессионал, уровень которого всем известен, но он его не может показать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 9 февраля 2019, 15:45

      от дембеле толку ноль?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > DeStar 9 февраля 2019, 16:32

      Это проблема всех бразильцев ,как и русских.Европеец заработав 10 млн,хочет заработать 20 ,а бразилец ,как и русский ,считает ,что уже всего добился в жизни.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > dinar7777dinar 9 февраля 2019, 21:03

      я больше акцентировал на коутиньо, но за 250 лямов 2 игрока, толку от них на 100. Или ты не согласен? Дембеле получше коута будет ,что странно и плохо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 9 февраля 2019, 15:08

      Странное заявление Барсы
      Или хотят подстегнуть Коутиньо

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 февраля 2019, 15:27

      Это заявление источника Мarca, а как там на самом деле кто его знает. Но понятно, что от его игры ожидали большего, потратив такие деньги. Дембеле прибавляет и у него ещё всё впереди. Но при случае, оба игрока ликвидны и на них будет спрос от топ-клубов.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11