Газизов: «Семак? Он все равно добьется серьезных результатов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» высказался о перспективах Сергея Семака на посту главного тренера петербургской команды.

– Как вам работа Семака в «Зените»?

– Очень рад, что он лидирует в чемпионате и дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Держу кулаки за Сергея Богдановича. Тем более, кроме него в Питере сейчас трудится половина тренерского штаба, работавшая с нами в «Уфе». Но в игре против «Зенита» наша команда даст бой.

– Вас удивляет, что за спад в конце прошлого года Семака в публичном пространстве критикуют гораздо больше, чем Роберто Манчини, показывавшего более низкие результаты?

– Вы знаете, мне кажется, чем больше такой критики будет, тем сильнее станет Семак. Он должен через это пройти. Сергей Богданович – сильный человек и специалист. Но вся жизнь в славе не бывает. Он должен пройти и через недовольство. И это его еще больше закалит. Семак все равно добьется серьезных результатов как главный тренер – это я точно знаю.