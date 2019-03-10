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    Газизов: «Семак? Он все равно добьется серьезных результатов»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» высказался о перспективах Сергея Семака на посту главного тренера петербургской команды.

    – Как вам работа Семака в «Зените»?

    – Очень рад, что он лидирует в чемпионате и дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Держу кулаки за Сергея Богдановича. Тем более, кроме него в Питере сейчас трудится половина тренерского штаба, работавшая с нами в «Уфе». Но в игре против «Зенита» наша команда даст бой.

    – Вас удивляет, что за спад в конце прошлого года Семака в публичном пространстве критикуют гораздо больше, чем Роберто Манчини, показывавшего более низкие результаты?

    – Вы знаете, мне кажется, чем больше такой критики будет, тем сильнее станет Семак. Он должен через это пройти. Сергей Богданович – сильный человек и специалист. Но вся жизнь в славе не бывает. Он должен пройти и через недовольство. И это его еще больше закалит. Семак все равно добьется серьезных результатов как главный тренер – это я точно знаю.

    • Семак возглавлял «Уфу» с 2016 по 2018 год.
    • Матч «Зенит» – «Уфа» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    10.03.2019 08:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2019, 14:09

      летом его уволят потому что в ЛЧ не пройдут

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 10 марта 2019, 13:00

      Хуже всего ,если тренера начинают дергать после 2-х неудач. У всех команд есть взлёты и спады. Если дать возможность спокойно работать , то будет и результат. Для Зенита борьба только начинается. Впереди ещё Спартак ЦСКА Краснодар. Борьба ожидается интересная . Ждём , надеемся и верим.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 12:57

      Для любого тренера не бывает так что бы все шло как по маслу.

      4
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      Рейтинг: +846

      sined1951 10 марта 2019, 11:31

      Газизову надо больше уделять внимание своему клубу, а не Семаку. Команда стоит на вылет и из-за непродуманной продажи ведущих игроков скорее всего уже в этом сезоне покинет премьер-лигу.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 10 марта 2019, 10:45

      А 1-3 Вильереалу - это ,что ,несерьезно?
      Более чем.... Это звоночек,скорей набат!
      Об чем это?
      Да об том ,что им в Европе делать нех.
      ps А чтобы Зениту пройти дальше ,то надо - либо победа 3-0,либо 4-1......
      Вот и посмотрим ,какой -такой Семак сурьёзный?

      2
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      Рейтинг: +47

      zaryalk72 > alex1951 10 марта 2019, 11:50

      На ответный матч с "Вильяреалом", надо ставить атакующую схему, а она должна быть без ДЗЮБЫ (пока ему не везёт)

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 марта 2019, 10:01

      Намекает на возвращение в ФНЛ "Уфы".Спасать её будет Серёга,вляпавшийся в Газпром по самые гланды.А я ведь его предупреждал...

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:18

      Ну мы конечно за Богданыча рады будем.
      Желаю ему хорошей тренерской карьеры и желательно за рубежом в ТОП чемпионатах.
      В Росси после Зенита можно тренировать только ЦСКА и все.А за границей кого угодно.
      Удачи

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