«Манчестер Сити» в трех последних играх нанес 62 удара по воротам. Соперники – 4

«Манчестер Сити» победил на своем поле «Уотфорд» (3:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы нанесла в этой встрече 19 ударов по воротам соперника, в то время как «Уотфорд» ударил всего дважды.

Разница ударов в игре с «Борнмутом» (1:0) была 23:0 в пользу «горожан», а с «Вест Хэмом» (1:0) – 20:2.

Таким образом, в трех последних матчах «Сити» нанес 62 удара по воротам, а их соперники – всего четыре.