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    «Манчестер Сити» в трех последних играх нанес 62 удара по воротам. Соперники – 4

    «Манчестер Сити» победил на своем поле «Уотфорд» (3:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

    Команда Хосепа Гвардиолы нанесла в этой встрече 19 ударов по воротам соперника, в то время как «Уотфорд» ударил всего дважды.

    Разница ударов в игре с «Борнмутом» (1:0) была 23:0 в пользу «горожан», а с «Вест Хэмом» (1:0) – 20:2.

    Таким образом, в трех последних матчах «Сити» нанес 62 удара по воротам, а их соперники – всего четыре.

    • «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на четыре очка. У мерсисайдцев есть игра в запасе.

    Источник: Squawka

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    10.03.2019 08:00
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 12:45

      Это много. Для некоторых команд эта цифра за целый сезон.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 10 марта 2019, 09:54

      Зингер Сити

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 08:18

      Тотальное доминирование

      2
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