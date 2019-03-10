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    Головин: «Монако» нужно выигрывать. Ничья нас не устраивает»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо». Встреча завершилась вничью – 1:1.

    – Конечно, расстроились. Мне показалось, что мы играли лучше и больше заслуживали победы. Был ли там офсайд – не знаю, не смотрел. К сожалению, упустили три очка. Мы уже не думаем о том времени, когда были поражения. Думаем о том, что нужно выигрывать. Сейчас нас ничья не особо устраивает.

    – Как оцениваете свою игру?

    – В целом неплохо, но знаю, что могу и лучше. Было много хороших моментов, но где-то принимал неправильные решения.

    – Что думаете о VAR?

    – Средне отношусь. Но если и правда был офсайд (в концовке «Монако» забил гол, который был отменен после просмотра видеоповтора – прим.), то все справедливо. В целом же VAR замедляет игру, футбол становится похожим на хоккей. Мне это не очень нравится.

    • «Монако» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1.
    • Головин в этом розыгрыше чемпионата Франции забил один гол и сделал две результативные передачи в 20 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2019 06:46
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 12:36

      Дома надо выигрывать или хотя бы не проигрывать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 марта 2019, 12:29

      Слишком много у нас Монако и Головина,,,Свой уже чемпионат начался и не чем не хуже Французкого

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 марта 2019, 08:59

      В следующем туре "Монако" едет играть с командой "Лилль". И здесь трудно рассчитывать на благоприятный исход матча.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 10 марта 2019, 09:19

      Сейчас от Монако можно ожидать всего,что угодно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:23

      ПСЖ, Лилль, Лион сейчас там особняком в Лиге 1 и нынешнему Монако в игре с ними мало что светит. Тем более игра только выстраивается и команду в основном тащит ветеран Фалькао.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 10 марта 2019, 09:29

      Ну подождем лета.Думаю летом руководство обдумает все ошибки этого сезона и купят нормальных игроков.В следующем сезоне точно в ТОП-4 будут.

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:33

      Да они и так уже закупились и набрали в аренду много игроков. Пора наигрывать состав и делать выводы из этого провального сезона. Безусловно ещё покупки будут как и расставания с рядом игроков.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 10 марта 2019, 09:39

      Ну расставания конечно будут.причем много.
      Игроки многие в аренде.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:45

      Кого-то попробуют выкупить, по Мартиншу уже делали предложение, а там и по другим определятся. Народу в команде много.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 10 марта 2019, 09:50

      Ну будем ждать ТО.Надеюсь Монако поднимется

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:51

      Клубу не привыкать падать, потом подниматься...

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2019, 08:17

      Следующие матчи необходимо выигрывать и подниматься
      выше в турнирной таблице.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 марта 2019, 07:24

      Для этого Головину нужно забивать. То, что он бегает без дела, никого не устраивает.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > BRO_football 10 марта 2019, 09:19

      Без дела???Ты матчи смотришь вообще???

      1
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