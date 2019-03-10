Головин: «Монако» нужно выигрывать. Ничья нас не устраивает»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо». Встреча завершилась вничью – 1:1.

– Конечно, расстроились. Мне показалось, что мы играли лучше и больше заслуживали победы. Был ли там офсайд – не знаю, не смотрел. К сожалению, упустили три очка. Мы уже не думаем о том времени, когда были поражения. Думаем о том, что нужно выигрывать. Сейчас нас ничья не особо устраивает.

– Как оцениваете свою игру?

– В целом неплохо, но знаю, что могу и лучше. Было много хороших моментов, но где-то принимал неправильные решения.

– Что думаете о VAR?

– Средне отношусь. Но если и правда был офсайд (в концовке «Монако» забил гол, который был отменен после просмотра видеоповтора – прим.), то все справедливо. В целом же VAR замедляет игру, футбол становится похожим на хоккей. Мне это не очень нравится.