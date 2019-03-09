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    Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Бордо», Головин отыграл 79 минут

    В матче 28-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Бордо» – 1:1. На гол нападающего хозяев Радамеля Фалькао гости ответили забитым мячом Джимми Бриана с пенальти.

    Россиянин Александр Головин вышел в этой встрече с первых минут. На 79-й минуте его заменил Насер Шадли.

    «Монако» набрал 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. В активе «Бордо», располагающегося на 13-й позиции, 33 балла.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

    Монако – Бордо – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фалькао, 48; 1:1 – Бриан, 65 (с пенальти).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2019 23:53
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