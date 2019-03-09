Гончаренко: «ЦСКА хорошо отреагировал на то, что произошло в Грозном»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после победного матча 19-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:0).

– Мы хорошо отреагировали на то, что произошло в Грозном. Хорошо были настроены, с «Рубином» нужно много терпения, нужно правильно действовать. Мы оказывали хорошее давление, особенно во втором тайме, когда игра пошла на встречных курсах. Победа закономерна.

– Как оцениваете дебют Дивеева?

– Он много тактической работы проделал. Когда есть проблемы в опорной зоне, «Рубин» начинает этим пользоваться и создавать моменты. Этого сегодня не было, Дивеев сегодня молодец.

– После Грозного вы серьезно критиковали команду. Теперь можете повторить все это, только наоборот?

– Так про игру и было сказано, и нам нужно правильно было отреагировать. И не только мне, но и руководителям, и болельщикам – она всем нравится.