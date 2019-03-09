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    Гончаренко: «ЦСКА хорошо отреагировал на то, что произошло в Грозном»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после победного матча 19-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:0).

    – Мы хорошо отреагировали на то, что произошло в Грозном. Хорошо были настроены, с «Рубином» нужно много терпения, нужно правильно действовать. Мы оказывали хорошее давление, особенно во втором тайме, когда игра пошла на встречных курсах. Победа закономерна.

    – Как оцениваете дебют Дивеева?

    – Он много тактической работы проделал. Когда есть проблемы в опорной зоне, «Рубин» начинает этим пользоваться и создавать моменты. Этого сегодня не было, Дивеев сегодня молодец.

    – После Грозного вы серьезно критиковали команду. Теперь можете повторить все это, только наоборот?

    – Так про игру и было сказано, и нам нужно правильно было отреагировать. И не только мне, но и руководителям, и болельщикам – она всем нравится.

    • ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
    • Следующий матч армейцы проведут 16 марта против «Урала» в Екатеринбурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2019 19:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 10 марта 2019, 00:24

      Привет Газзаеву!!!! Что щас скажет этот депутатишка интересно? Или ротик прикроет всё-таки?

      0
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      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2019, 20:40

      Понятно, что Гончаренко после Грозного повторил игрокам монолог с Мусой. ****

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 марта 2019, 19:19

      То есть,такой Гончаренко теперь нужен ЦСКА???

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 9 марта 2019, 19:14

      Видимо Гончаренко еще в Уфе приметил его, так что ждем через пару лет в одном из топ клубов!)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > InterMilLano1908 9 марта 2019, 19:37

      Пацан появился там после Гончаренко и практически почти не играл. Просто виден потенциал и хорошие физические данные. Не зря же его лондонский Арсенал хотел купить, но Уфа отказалась.

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