Балотелли: «У «ПСЖ» не сильная команда, а сильные игроки. Это разные вещи»

Ну теперь жди предложения от ПСж...
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли поговорил о лидере чемпионата Франции – «ПСЖ». Парижане на этой неделе вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
«Я видел матч между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (1:3). Англичане заслужили победу над очень сильной командой. Хотя нет. У «ПСЖ» не сильная команда, а сильные игроки. Это разные вещи», – цитирует итальянца La Provence.
- «ПСЖ» третий сезон подряд вылетает из ЛЧ на стадии 1/8 финала.
- Отрыв парижан в Лиге 1 – 17 очков.
- «Марсель» в чемпионате Франции идет четвертым.