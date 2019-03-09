Балотелли: «У «ПСЖ» не сильная команда, а сильные игроки. Это разные вещи»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли поговорил о лидере чемпионата Франции – «ПСЖ». Парижане на этой неделе вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Я видел матч между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (1:3). Англичане заслужили победу над очень сильной командой. Хотя нет. У «ПСЖ» не сильная команда, а сильные игроки. Это разные вещи», – цитирует итальянца La Provence.