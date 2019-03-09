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    Балотелли: «У «ПСЖ» не сильная команда, а сильные игроки. Это разные вещи»

    Нападающий «Марселя» Марио Балотелли поговорил о лидере чемпионата Франции – «ПСЖ». Парижане на этой неделе вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

    «Я видел матч между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (1:3). Англичане заслужили победу над очень сильной командой. Хотя нет. У «ПСЖ» не сильная команда, а сильные игроки. Это разные вещи», – цитирует итальянца La Provence.

    • «ПСЖ» третий сезон подряд вылетает из ЛЧ на стадии 1/8 финала.
    • Отрыв парижан в Лиге 1 – 17 очков.
    • «Марсель» в чемпионате Франции идет четвертым.

    Источник: La Provence

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    09.03.2019 18:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:30

      Ну теперь жди предложения от ПСж...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 10 марта 2019, 05:40

      Им бы Серегу Гурлуковича недельки на две... Или хорошего тренера типа Валерия Овчинникова (Бормана), Евгения Трефилова, Николая Карполя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2019, 19:51

      Кантоны на них (ПСЖ) не хватает! А Марио удивил, я уж думал что нигде и никогда, и нате вот!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 9 марта 2019, 19:46

      В точку

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 9 марта 2019, 19:40

      Неужели мозги появились? Или подсказал кто...

      4
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 марта 2019, 19:24

      Полностью согласен. По делу говорит.

      2
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