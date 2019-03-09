Аленичев: «В игре с «Крыльями Советов» мы показали безволие. Будем жестко разговаривать с футболистами»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог матча 19 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0). Два гола волжане забили с пенальти.

«С нашей стороны сегодня присутствовало полное безволие, и отсюда крупный счeт. Меня ничего не устраивает. Как такое может устраивать? Конечно, здесь моя вина. Будем жeстко разговаривать с игроками», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».