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    Аленичев: «В игре с «Крыльями Советов» мы показали безволие. Будем жестко разговаривать с футболистами»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог матча 19 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0). Два гола волжане забили с пенальти.

    «С нашей стороны сегодня присутствовало полное безволие, и отсюда крупный счeт. Меня ничего не устраивает. Как такое может устраивать? Конечно, здесь моя вина. Будем жeстко разговаривать с игроками», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Енисей» идет в РПЛ последним.
    • В первом весеннем матче красноярцы добились ничьей с «Ростовом».
    • Следующий соперник «Енисея» – «Арсенал».

    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2019 18:09
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:46

      Лишь бы это было на пользу команде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 марта 2019, 21:04

      Разговорами проблему не решить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 9 марта 2019, 20:33

      Может ты просто дно? Арсенал утопил и теперь Енисей..

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 9 марта 2019, 19:39

      Может это конец Аленичеву? Такие разговоры так просто не заканчиваются.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 9 марта 2019, 18:39

      Дмитрий, как в старом анекдоте готовь три письма...

      3
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 9 марта 2019, 18:25

      С кем разговаривать то, игроки уже ищут себе команды в РПЛ, а точнее начинают работать агенты

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 9 марта 2019, 18:17

      Жестко? Это как?
      Закат солнца вручную?
      Ну ,ты, Алень и садюга))))

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