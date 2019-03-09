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    РПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Енисей» благодаря двум голам с пенальти

    «Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0 в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

    Благодаря этой победе самарцы набрали 21 очко и остались на 13-м месте в турнирной таблице. Красноярская команда с 11 баллами находится на последней 16-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Антон, 37 (с пенальти); 2:0 – Канунников, 60; 3:0 – Корниленко, 62 (с пенальти); 4:0 – Шейдаев, 81.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин (Зотов, 38), Полуяхтов, Бурлак, Шишкин, Ананидзе, Антон, Канунников, Самедов (Зиньковский, 75), Самарджич, Корниленко (Шейдаев, 80).

    «Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Данченко, Занев, Савичев, Сарр, Зотов (Костюков, 57), Огуде, Торбинский (Хубулов, 66), Саркисов (Комков, 77).

    Предупреждения: Полуяхтов (14), Огуде (34), Торбинский (56), Сарр (62), Хубулов (87).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2019 15:52
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:33

      С победой КС! Джано отыграл целый матч и ничего.

      2
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 9 марта 2019, 16:23

      Шейдаев и Канунников с игры.
      знакомые лица

      3
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 9 марта 2019, 16:21

      Вот это уже серьёзная заявка на движение вверх. Может и в десятку войдут к концу сезона?! Поздравляю.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 > Sviro 9 марта 2019, 16:25

      Енисей не показатель, надо следующие игры смотреть

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 марта 2019, 16:09

      Благодаря...А если бы не два пенальти,то "просто обыграли"???

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Агасфер 9 марта 2019, 16:14

      Первого пенальти точно не было,дальше не смотрел.

      0
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 > александр п 9 марта 2019, 16:42

      Ты совсем дурак или просто пришибленный? Наглая игра рукой в первом пенальти. Сходи к офтальмологу, дружище!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Medved2468 9 марта 2019, 17:01

      Мяч в плечо защитнику крыльев попал,ты из российского общества слепых? Спроси у зрячих ,куда мяч отскочил?

      1
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 > александр п 9 марта 2019, 18:09

      Какое плечо, родной? Мяч попал в кисть игрока Енисея. Вернее, игрок Енисея кистью остановил мяч. Пересмотри момент внимательнее, только очки не забудь взять.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Medved2468 10 марта 2019, 07:07

      По кисти он мог только чиркнуть,в крайнем случае изменить направление,но никак не отскочить назад в поле.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 марта 2019, 16:03

      Крылья дали конечно..

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 9 марта 2019, 16:01

      Самару с крупной победой!!!!новички не плохо вписались,,,,,,надеюсь что верх пополезете по турнирной лестнице,,,,

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 9 марта 2019, 16:16

      Крылья нужны РПЛ, футбольный город.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 марта 2019, 15:59

      А у Енисея 4:1 по жёлтым карточкам... )))

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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > Рубик Докоян 9 марта 2019, 16:24

      тоже крупный счет

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > TOL47 9 марта 2019, 16:26

      Как не обидно, но Аленю везде рога обламывают в РПЛ.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 9 марта 2019, 16:45

      А сколько они домашних игр сыграли?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 9 марта 2019, 17:24

      А при чём тут это ? Поле везде одинаково, а тактика игры иная у многих команд. Шахтёр уже 5-й год играет на выезде и в какой обстановке.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 10 марта 2019, 07:03

      Бюджет Шахтёра на порядок больше чем у других украинских команд,да и расстояния переездов на порядок меньше чем у Енисея..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 10 марта 2019, 07:53

      Саша, засунь ты бюджет на долго и со мной больше его не вспоминай. Какой бюджет у Реала и Аякса и где был Реал в Мадриде в ответке ? Какой бюджет Зенита и Вильяреала ? ( и сюда можно ещё не одну команду пристегнуть, которые Зенит обыгрывали ). В Грозном играли Арсенал и ЦСКА ну и... и т.д.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 10 марта 2019, 08:08

      Это некорректные сравнения.Какой бюджет у Баварии и Нюрнберга,у Мансити и Ньюкасла,у Ювентуса и Кьево,у Реала и Вилльяреала,у ПСЖ и Рена? У Зенита и у Енисея? По моему чёткая связь во всех случаях между бюджетом и местом в таблице.Сравнивать бюджет Зенита с Вилльяреалом не правильно,так как Зенитом управляют дилетанты как в футболе так и в управлении.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 10 марта 2019, 08:16

      А на поле кто играет у Зенита ? Ты про бюджет ещё "Анжи" скажи, а они играют в каких условиях и у них побед на выезде больше, чем дома.

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      александр п > Рубик Докоян 10 марта 2019, 08:30

      Анжи как положено играет дома,и место в таблице занимает соответственно бюджету.А у Зенита играют дорогостоящие игроки ,но не способные создать по ряду причин команду европейского уровня.

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      Рубик Докоян > александр п 10 марта 2019, 08:40

      В Зените не дорогостоящие игроки, а много получающие, а у Анжи вообще бюджета нет, на подаяниях играют и обыгрывают "жирных котов". Ты никак не усвоишь, что деньги ничто, ели они в руках дурака или бездаря. Спартак со своим бюджетом много чего выиграл в нулевые годы ?...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 10 марта 2019, 11:46

      С этим никогда не спорил,у нас нет настоящей элиты,выдвинутой столетиями развития страны,а случайные люди ,в нужное время оказавшиеся у корыта,не на что не способные кроме воровства.Поэтому стадионы у нас в 5-7 раз дороже получаются,игроки покупаются по неадекватным ценам и получают неадекватные зарплаты.

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