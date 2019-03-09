РПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Енисей» благодаря двум голам с пенальти

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0 в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

Благодаря этой победе самарцы набрали 21 очко и остались на 13-м месте в турнирной таблице. Красноярская команда с 11 баллами находится на последней 16-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Крылья Советов (Самара) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (1:0)



Голы: 1:0 – Антон, 37 (с пенальти); 2:0 – Канунников, 60; 3:0 – Корниленко, 62 (с пенальти); 4:0 – Шейдаев, 81.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин (Зотов, 38), Полуяхтов, Бурлак, Шишкин, Ананидзе, Антон, Канунников, Самедов (Зиньковский, 75), Самарджич, Корниленко (Шейдаев, 80).

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Данченко, Занев, Савичев, Сарр, Зотов (Костюков, 57), Огуде, Торбинский (Хубулов, 66), Саркисов (Комков, 77).

Предупреждения: Полуяхтов (14), Огуде (34), Торбинский (56), Сарр (62), Хубулов (87).

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