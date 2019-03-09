Раньери: «Игрокам «Ромы» необходимо работать над психологическим аспектом»

Новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери заявил, что игрокам римской команды не хватает психологической устойчивости.

«Болельщики хотят, чтобы игроки чувствовали значимость клубной футболки. Фанаты страстны, поэтому логично, что они недовольны результатами. Но если они видят, что команда сражается и отдает все, это оценят. Я хочу сказать фанатам, что сейчас особенное время. У нас есть шанс вернуться в Лигу чемпионов. Поддержка важна особенно в непростые времена. А я попрошу футболистов выкладываться на максимум. Первый аспект, над которым мы должны работать – психологический, потому что после двух поражений и вылета из Лиги чемпионов игроки опустошены», – сказал Раньери.