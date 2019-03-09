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    Раньери: «Игрокам «Ромы» необходимо работать над психологическим аспектом»

    Новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери заявил, что игрокам римской команды не хватает психологической устойчивости.

    «Болельщики хотят, чтобы игроки чувствовали значимость клубной футболки. Фанаты страстны, поэтому логично, что они недовольны результатами. Но если они видят, что команда сражается и отдает все, это оценят. Я хочу сказать фанатам, что сейчас особенное время. У нас есть шанс вернуться в Лигу чемпионов. Поддержка важна особенно в непростые времена. А я попрошу футболистов выкладываться на максимум. Первый аспект, над которым мы должны работать – психологический, потому что после двух поражений и вылета из Лиги чемпионов игроки опустошены», – сказал Раньери.

    • По итогам 26 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 44 очка.
    • Контракт Раньери с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

    Источник: Football Italia

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    09.03.2019 13:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 14 марта 2019, 21:47

      Ох сколько скудетто было упущено именно из за проблем с психологией за последние 15 лет..

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      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2019, 14:44

      Уверен, Раньери поможет команде, он хороший мотиватор. ###

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