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    Григорян: «Наш женский футбол никому не нужен. Он на нулевом уровне»

    Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян оценил уровень женского футбола в России. Специалист считает его нулевым.

    – Что с нашим женским футболом?

    – Наш женский футбол абсолютно никому не нужен. Многие просто не воспринимают его как вид спорта. В Европе абсолютно другая ментальность. К сожалению, наш женский футбол на нулевом уровне развития. Мне кажется, необходимо, чтобы наши футбольные чиновники уделили серьезное внимание этому вопросу.

    Нельзя отставать от Европы до такой степени. Мы большая великая страна, пытаемся быть похожей на большую футбольную державу, но при этом совершенно не воспринимаем женский футбол.

    • ЖФК ЦСКА – не первая женская команда, с которой работает Григорян.
    • В сезоне-2008/09 тренер доходил до финала Лиги чемпионов с пермской «Звездой-2005».
    • Последняя мужская команда Григоряна – «Луч».

    «Она вдохновляет и борется с душными стереотипами». Авторы «Гола» − о любимых женщинах в футболе

    Источник: «Советский спорт»

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    09.03.2019 09:15
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 10:36

      Сейчас у нас популярны боевые единоборства.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 9 марта 2019, 19:55

      Мне кажется, необходимо, чтобы наши футбольные чиновники уделили серьезное внимание этому вопросу.
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ну, уделят внимание и что? Ты-то сам что можешь предложить такого, что бы люди стали смотреть женский футбол? Тьфу, какое-то ненормальное словосочетание - женский футбол. Прям, как женщина в мужских трусах.
      А если тебе нужно что бы чинуши направили побольше денег в женскую лигу, что бы побольше оттуда взять - то так и говори.))) Чинуши, киньте бабла в ж. футбол, а то взять оттуда нечего.))

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 марта 2019, 13:56

      Как же этот ундерминш достал!!!Хотя все верно.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 марта 2019, 13:28

      Мужской тоже на нулевом уровне, так что все нормально. Главное деньги воровать и свалить, остальное не важно.

      3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 9 марта 2019, 13:05

      Все комменты правильные, все сказано верно. А где выход? Неужели мы такая никчемная страна? Ведь большинство в стране хорошие люди,понимающие. И спорт мы все любим, хотя у каждого свой вид. Обидно за страну с такими богатыми спортивными традициями.

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi > владимир миронов 9 марта 2019, 13:27

      Для спорта- место десятое. А за страну нищающую и разворованную точно обидно.

      1
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      Рейтинг: +563

      Damir07 9 марта 2019, 12:58

      От женской не чуть не отстает и мужская

      2
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 9 марта 2019, 12:30

      не только женский, но у мужской тоже на нулевом уровне

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 марта 2019, 11:56

      Наш футбол - это стиральная машина для отмывки бабла, как спорт он никому не нужен. (болельщики не в счёт)

      4
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 9 марта 2019, 10:57

      "Наш женский футбол абсолютно никому не нужен" - нисколько не удивительно. У нас мужской то на низком уровне, а тут женский, который и внезапно! на самом деле никому не сдался. Ни скоростей, ни драйва ничего там нет. В Европе это развито в угоду фем-движению и не более того. Ничего интересного в женском командном спорте нет. Любая U-16 команда выиграет без проблем взрослую
      женскую сборную главной команды по футболы страны (в Австралии такое было).

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      Рейтинг: +905

      VVadic 9 марта 2019, 10:40

      А как же женский хоккей?

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