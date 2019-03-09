Григорян: «Наш женский футбол никому не нужен. Он на нулевом уровне»

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян оценил уровень женского футбола в России. Специалист считает его нулевым.

– Что с нашим женским футболом?

– Наш женский футбол абсолютно никому не нужен. Многие просто не воспринимают его как вид спорта. В Европе абсолютно другая ментальность. К сожалению, наш женский футбол на нулевом уровне развития. Мне кажется, необходимо, чтобы наши футбольные чиновники уделили серьезное внимание этому вопросу.

Нельзя отставать от Европы до такой степени. Мы большая великая страна, пытаемся быть похожей на большую футбольную державу, но при этом совершенно не воспринимаем женский футбол.

ЖФК ЦСКА – не первая женская команда, с которой работает Григорян.

В сезоне-2008/09 тренер доходил до финала Лиги чемпионов с пермской «Звездой-2005».

Последняя мужская команда Григоряна – «Луч».

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