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    Клопп: «Нам не нужно ничего сильно менять. План – все так же выигрывать матчи»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о шансах команды на чемпионство. В прошлые выходные «Манчестер Сити» обошел «Ливерпуль» в таблице и занял первое место.

    «К счастью, нам не нужно ничего сильно менять. Наш план – все так же выигрывать матчи. А это довольно сложно.

    Мы узнаем о результате игры «Сити» до того, как начнем свой матч. Мы не будем суетиться, потому что просто боремся за первое место в лиге, и важно оставаться оптимистами», – сказал Клопп.

    • В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» в матче АПЛ.
    • «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом» в субботу.

    Источник: Sky Sports

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    08.03.2019 20:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 марта 2019, 21:54

      Про ЛЧ Юрген уже молчит. Значит, заранее смирился с поражением, ок

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