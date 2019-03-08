Про ЛЧ Юрген уже молчит. Значит, заранее смирился с поражением, ок
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о шансах команды на чемпионство. В прошлые выходные «Манчестер Сити» обошел «Ливерпуль» в таблице и занял первое место.
«К счастью, нам не нужно ничего сильно менять. Наш план – все так же выигрывать матчи. А это довольно сложно.
Мы узнаем о результате игры «Сити» до того, как начнем свой матч. Мы не будем суетиться, потому что просто боремся за первое место в лиге, и важно оставаться оптимистами», – сказал Клопп.
- В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» в матче АПЛ.
- «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом» в субботу.