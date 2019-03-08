Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о шансах команды на чемпионство. В прошлые выходные «Манчестер Сити» обошел «Ливерпуль» в таблице и занял первое место.

«К счастью, нам не нужно ничего сильно менять. Наш план – все так же выигрывать матчи. А это довольно сложно.

Мы узнаем о результате игры «Сити» до того, как начнем свой матч. Мы не будем суетиться, потому что просто боремся за первое место в лиге, и важно оставаться оптимистами», – сказал Клопп.