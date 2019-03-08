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    Экс-спортивный директор «Анжи» рассказал, по чьей просьбе клуб купил Кокорина

    Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев рассказал, как в 2013 году опытные легионеры команды просили приобрести хороших российских игроков. Они хотели видеть в команде нападающего Александра Кокорина.

    «Сами ребята, например, Ласс Диарра, подходили: «Хасан, нам нужны сильные россияне». Вскоре мы взяли Кокорина, Денисова, Ионова.

    Было ли это пожелание Диарра? Не знаю, где они пересекались, но он конкретно говорил: «Возьмите Кокорина!» К нему присоединились и Это’О c Роберто Карлосом.

    Было общее понимание: есть доступные нам российские игроки, которые могут усилить команду. Мы бы с таким шикарным составом еще в Европе шороху навели», – сказал Биджиев.

    • Кокорин перешел в «Анжи» из «Динамо» 10 июля 2013 года за 19 миллионов евро.
    • В составе махачкалинцев форвард не провел ни одного матча и спустя два месяца после перехода вернулся в «Динамо» за ту же сумму.
    • В январе 2016 года Кокорин перебрался из московского клуба в «Зенит» за 2 миллиона евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.03.2019 18:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 9 марта 2019, 19:35

      А в Махаче помнят, как в подтрибунном парней из Питера били и один потом "приказал долго жить"?.. А автобус Ростова с разбитыми стёклами... #нинадапрокауказ... хасан вабще за какие деньги игроков брал, Зеня хоть за газ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 марта 2019, 13:28

      Очень жаль Анжи, чем больше команд бьются за топ1, тем сильнее чемпионат. Ладно хоть Краснодар появился, а то в Еврокубках смотреть нечего было бы-сплошное унылое говнище, пешеходов..ЦСКА ещё Гончаренко бьются как могут но до последнего

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 9 марта 2019, 07:06

      Только собрались шороху наводить, как деньги закончились...

      0
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      Рейтинг: +387

      Vizual 8 марта 2019, 20:08

      Аффтор,ты где эту лажу нашел ))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 марта 2019, 20:00

      и как навели шороху?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 марта 2019, 19:19

      Не навели! Да и не могли навести при бардаке в самом клубе!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 марта 2019, 19:11

      Эхх жаль анжи развалили...

      7
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > InterMilLano1908 8 марта 2019, 19:18

      Да слава Богу

      -2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 19:34

      ? Лучше условная УФА или Арсенал которые автобус ставят??? На Анжи тех времен хотя бы интересно было смотреть да и РПЛ была в плюсе. Конкуренция всегда только в плюс

      6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > InterMilLano1908 8 марта 2019, 20:31

      Да,лучше уфа и арсенал!!!

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > С-Пб on-line 8 марта 2019, 20:38

      Чем лучше? Уфа вообще только отвратительные эмоции вызывает. Никакущий футбол, город не футбольный, стадион никозистый, газон резиновый, клуб по сути без истории т.к. возник с нуля, а предыдущий клуб города прекратил существование в начале нулевых. На стадион заманивают гречкой с чаем))) Арсенал - нормальный клуб, базара 0. Но Анжи лучше б остался) Лучше на частное бабло существовать, чем на бабки регионов и налоговиков.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Леха из Твери 9 марта 2019, 00:40

      Лёх,ты конечно извини,но твои умозаключения наравне со школьником-задротом!
      Обидели тебя чем-то башкиры,что ты так жестишь?!!
      Хорошо, что тверской клуб не выпрыгнул ещё в премьерку с вашим чудо-стадиком (был на нём, лучше промолчу). Организуйся выездом на кавказ,мнение поменяется.
      Лучше в своём городе футбол организуй, а в далече будешь и на других хаять.

      -1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > С-Пб on-line 9 марта 2019, 06:17

      Ну тогда не ной что РПЛ гомно... Пока в РПЛ такие клубы нам в Европе ловить нечего

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > С-Пб on-line 9 марта 2019, 13:54

      Ха, ну по ходу тебя кавказцы точно огорчили, раз ты пишешь про выезд, видать не совсем удачный он получился? Ну говорят в Дагестане, как в принципе и везде, если ведешь себя нормально, то нормально и уедешь оттуда). А к башкирам у меня тем более нет претензий, т.к. я знаю Уфу, и знаю, что бывший глава - Рахимов можно сказать в одиночку финансировал хоккейную команду, за которую весь город топил, а как власть сменилась, то решили еще на своем горбу и футбольный клуб волочить. В итоге народ на футбол не особо ходит и у хоккейного клуба все не айс стало.(по крайней мере раньше было намного лучше.)

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Леха из Твери 9 марта 2019, 22:11

      Да скорее мы их огорчаем. И да, каждый выезд в это место не очень удачный.
      Молодец что знаешь главу,вообще красавчик)))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > InterMilLano1908 9 марта 2019, 22:13

      А кто ноет-то уважаемый?

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