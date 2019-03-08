Экс-спортивный директор «Анжи» рассказал, по чьей просьбе клуб купил Кокорина

А в Махаче помнят, как в подтрибунном парней из Питера били и один потом "приказал долго жить"?.. А автобус Ростова с разбитыми стёклами... #нинадапрокауказ... хасан вабще за какие деньги игроков брал, Зеня хоть за газ...
Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев рассказал, как в 2013 году опытные легионеры команды просили приобрести хороших российских игроков. Они хотели видеть в команде нападающего Александра Кокорина.
«Сами ребята, например, Ласс Диарра, подходили: «Хасан, нам нужны сильные россияне». Вскоре мы взяли Кокорина, Денисова, Ионова.
Было ли это пожелание Диарра? Не знаю, где они пересекались, но он конкретно говорил: «Возьмите Кокорина!» К нему присоединились и Это’О c Роберто Карлосом.
Было общее понимание: есть доступные нам российские игроки, которые могут усилить команду. Мы бы с таким шикарным составом еще в Европе шороху навели», – сказал Биджиев.
- Кокорин перешел в «Анжи» из «Динамо» 10 июля 2013 года за 19 миллионов евро.
- В составе махачкалинцев форвард не провел ни одного матча и спустя два месяца после перехода вернулся в «Динамо» за ту же сумму.
- В январе 2016 года Кокорин перебрался из московского клуба в «Зенит» за 2 миллиона евро.