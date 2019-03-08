Экс-спортивный директор «Анжи» рассказал, по чьей просьбе клуб купил Кокорина

Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев рассказал, как в 2013 году опытные легионеры команды просили приобрести хороших российских игроков. Они хотели видеть в команде нападающего Александра Кокорина.

«Сами ребята, например, Ласс Диарра, подходили: «Хасан, нам нужны сильные россияне». Вскоре мы взяли Кокорина, Денисова, Ионова.

Было ли это пожелание Диарра? Не знаю, где они пересекались, но он конкретно говорил: «Возьмите Кокорина!» К нему присоединились и Это’О c Роберто Карлосом.

Было общее понимание: есть доступные нам российские игроки, которые могут усилить команду. Мы бы с таким шикарным составом еще в Европе шороху навели», – сказал Биджиев.