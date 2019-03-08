Гвардиола – тренер февраля в АПЛ. «Сити» выиграл четыре матча, пропустив один гол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан тренером февраля в АПЛ.

В голосовании он обошел Унаи Эмери («Арсенал») и Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).

В прошлом месяце «Сити» провел четыре матча в Премьер-лиге и все выиграл (разница мячей – 12-1).

После 29-ти туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ливерпуль» на одно очко.