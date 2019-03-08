Гвардиола – тренер февраля в АПЛ. «Сити» выиграл четыре матча, пропустив один гол

Не согласен. С таким составом и командой легко добиваться такого результата. А рядом мю с миллионом травм и кризисом после мавра. А сульшер все равно побеждает и тянет мю вверх. Он больше заслужил это звание имхо
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан тренером февраля в АПЛ.
В голосовании он обошел Унаи Эмери («Арсенал») и Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).
В прошлом месяце «Сити» провел четыре матча в Премьер-лиге и все выиграл (разница мячей – 12-1).
После 29-ти туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ливерпуль» на одно очко.
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— Premier League (@premierleague) 8 марта 2019 г.