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    Гвардиола – тренер февраля в АПЛ. «Сити» выиграл четыре матча, пропустив один гол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан тренером февраля в АПЛ.

    В голосовании он обошел Унаи Эмери («Арсенал») и Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).

    В прошлом месяце «Сити» провел четыре матча в Премьер-лиге и все выиграл (разница мячей – 12-1).

    После 29-ти туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

    Источник: Твиттер АПЛ

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    08.03.2019 17:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 8 марта 2019, 19:31

      Не согласен. С таким составом и командой легко добиваться такого результата. А рядом мю с миллионом травм и кризисом после мавра. А сульшер все равно побеждает и тянет мю вверх. Он больше заслужил это звание имхо

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 8 марта 2019, 18:03

      Гвардиола – лучший во всем!

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