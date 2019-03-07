Кононов: «Не позор, что «Спартак» не забил «Уралу». Это футбол»

Багаж Карреры, ага. ****, тяжёлый. Даже такой гений как Кононов не в силах разгрузить. Дайте ему ещё поработать, чтобы понять, какое дно Федун, Измайлов и присные.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог ответному матчу 1/4 финала Кубка России против «Урала» (0:1). Дальше прошли уральцы.
— «Спартак» — вторая команда, которая не забила «Уралу» в этом сезоне. Проповедуя атакующий стиль, вы считаете, что это нормальная ситуация?
— Я не считаю, что это позор, что «Спартак» не забил «Уралу». Это футбол.
- Единственный гол у «Урала» забил Эрик Бикфалви.
- В следующем раунде уральцы сыграют с «Арсеналом».
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.