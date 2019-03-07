Кононов: «Не позор, что «Спартак» не забил «Уралу». Это футбол»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог ответному матчу 1/4 финала Кубка России против «Урала» (0:1). Дальше прошли уральцы.

— «Спартак» — вторая команда, которая не забила «Уралу» в этом сезоне. Проповедуя атакующий стиль, вы считаете, что это нормальная ситуация?

— Я не считаю, что это позор, что «Спартак» не забил «Уралу». Это футбол.