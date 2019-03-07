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    Кононов: «Не позор, что «Спартак» не забил «Уралу». Это футбол»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог ответному матчу 1/4 финала Кубка России против «Урала» (0:1). Дальше прошли уральцы.

    — «Спартак» — вторая команда, которая не забила «Уралу» в этом сезоне. Проповедуя атакующий стиль, вы считаете, что это нормальная ситуация?

    — Я не считаю, что это позор, что «Спартак» не забил «Уралу». Это футбол.

    • Единственный гол у «Урала» забил Эрик Бикфалви.
    • В следующем раунде уральцы сыграют с «Арсеналом».
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: Sport24

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    07.03.2019 21:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 марта 2019, 02:16

      Багаж Карреры, ага. ****, тяжёлый. Даже такой гений как Кононов не в силах разгрузить. Дайте ему ещё поработать, чтобы понять, какое дно Федун, Измайлов и присные.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 марта 2019, 15:19

      Спартаковского футбола как не было,так и нет... Особой борьбы за результат тоже...

      2
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 8 марта 2019, 10:44

      Вопрос не в том, что не забили, а в том, что ЦЕЛЬНОЙ ИГРЫ не вижу!
      Старание, владение мячом...
      Это всё лирика.
      Надеюсь, что Кононов уже в ближайшем матче с Динамо "нащупает" оптимальный стартовый состав.

      3
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 8 марта 2019, 09:25

      Позорище с такой игрой и 8 номером в составе

      3
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 8 марта 2019, 09:21

      Кононов дело говорит. Никакого позора нет. Спартак старался? Старался.
      Редкий случай когда команда до конца матча отбегала. Есть подвижки в этом плане в лучшую сторону. Если бы еще Кононов не был трусом и прощелыгой, то с этим составом можно было бы серьезные дела делать. Кононову бы надо в помощь крутого какого мотиватора выписать. Ну, того же Рианчу, например. А то, право слово, стоит пиджак на бровке. Ты побегай, пару штанов порви. Заставь глушачей рукавички снять.

      2
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 8 марта 2019, 09:15

      А в Гадюкино опять дожди!!!

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 8 марта 2019, 08:48

      Пока это отсутствие вразумительной игры. Динамо устроит встряску не меньше

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 8 марта 2019, 06:04

      ...Я не считаю, что это позор, что «Спартак» не забил «Уралу». Это футбол...
      Это футбол? Наконец догадался,
      А то я уже было в результате засомневался.

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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 8 марта 2019, 05:12

      Позор Спартака продолжается , в лучшую сторону ничего не меняется . Даже в рифму получается . Всю жизнь болею за Спартак еще со времен Дасаева , Черенкова и других но такого дерьма в команде еще не было . Федун если уже не можешь команде принести пользу продай тому кто будет заботится о игроках и болельщиках .

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 8 марта 2019, 00:39

      пиджак - тупое трепло...

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