Азмун поразил ворота «Вильярреала». Иранец забивает за «Зенит» в каждом матче, в котором выходит в основе

Зря я ждал чуда, смотрел на эти трупы стоящие на поле. Такое дно как в Турции, никаких выводов, тренерский штаб дно
В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом». У россиян отличился форвард Сердар Азмун.
Это означает, что иранец после перехода из «Рубина» поражает ворота в каждом официальном матче, в котором выходит в основе. К настоящему моменту у Азмуна четыре гола в трех играх в стартовом составе.
- Азмуна купили у «Рубина» за 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне РПЛ форвард провел 15 матчей, забил пять голов, сделал четыре результативные передачи.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.