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    Азмун поразил ворота «Вильярреала». Иранец забивает за «Зенит» в каждом матче, в котором выходит в основе

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом». У россиян отличился форвард Сердар Азмун.

    Это означает, что иранец после перехода из «Рубина» поражает ворота в каждом официальном матче, в котором выходит в основе. К настоящему моменту у Азмуна четыре гола в трех играх в стартовом составе.

    • Азмуна купили у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард провел 15 матчей, забил пять голов, сделал четыре результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2019 21:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +67330

      portero 7 марта 2019, 22:52

      Зря я ждал чуда, смотрел на эти трупы стоящие на поле. Такое дно как в Турции, никаких выводов, тренерский штаб дно

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 7 марта 2019, 22:30

      Что же вы такие беспомощные,игроки хреновы,так проигрываете в физике,черти ***,украинца тупого ещё взяли себе,дибилоиды замороженные(((

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero > dil-1969@mail.ru 7 марта 2019, 22:48

      Да там всю команда больна, просвета не видно

      12
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    • ...
      Рейтинг: +12

      vova1966 7 марта 2019, 22:25

      Ничего не светит ни Зениту, ни Краснодару!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > vova1966 7 марта 2019, 22:49

      Краснодар ещё посмотрим, а вдруг не все команды в нашем чемпе трупы

      12
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      Рейтинг: +126

      Seloge 7 марта 2019, 22:23

      Вот и всё, можно в Испанию не ехать!очень плохая физ подготовка

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Seloge 7 марта 2019, 22:47

      Погреются на солнышке

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +980

      г.Онега 7 марта 2019, 22:18

      Так у....но играют (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2019, 21:56

      Главное -- ПОБЕДА -- счёт не ибет !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Zenmaster 7 марта 2019, 22:09

      Пока не видно как могут прибавить, пешеходы

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 марта 2019, 21:53

      Азмун оправдывает надежды Зенита..))

      6
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      Рейтинг: +67330

      portero > a-rakhmatov 7 марта 2019, 22:10

      Азмун нормально, но командных действий у Зенита мало.

      11
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 7 марта 2019, 21:47

      Не игра, а безнадёга.ру....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Валерий1965 7 марта 2019, 22:08

      Тоскливо нет команды стоячки

      12
      Ответить
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      Рейтинг: -546

      massaboss 7 марта 2019, 21:45

      Скучно без водки.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > massaboss 7 марта 2019, 21:47

      мне не скучно...))

      1
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      Рейтинг: +876

      movie > massaboss 7 марта 2019, 21:56

      а в чём собственно проблема?

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 7 марта 2019, 21:38

      Лучше бы он перекинул воротчика при выходе на один

      15
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