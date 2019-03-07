Азмун поразил ворота «Вильярреала». Иранец забивает за «Зенит» в каждом матче, в котором выходит в основе

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом». У россиян отличился форвард Сердар Азмун.

Это означает, что иранец после перехода из «Рубина» поражает ворота в каждом официальном матче, в котором выходит в основе. К настоящему моменту у Азмуна четыре гола в трех играх в стартовом составе.