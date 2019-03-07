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    Мелкадзе впервые сыграл полный матч за «Спартак». При нем команда ни разу не победила в официальных встречах

    Футболист «Спартака» Георгий Мелкадзе провел полный ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:0). Никогда ранее в официальной игре воспитанник клуба не проводил за него все 90 минут.

    При Мелкадзе на поле «Спартак» в официальных матчах не победил ни разу. Игрок дебютировал за москвичей в 2014 году при Мурате Якине.

    • Мелкадзе в текущем сезоне РПЛ провел один матч.
    • Всего в чемпионате России игрок провел за «Спартак» семь встреч.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: Твиттер Alexey Z. Spectre

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    07.03.2019 21:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 8 марта 2019, 00:42

      в дубль этот шлак... навсегда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 марта 2019, 00:01

      Достойная смена растёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Rey-25 7 марта 2019, 22:55

      Ну если по честному
      Он один из не многих кто хотя бы старался

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