Мелкадзе впервые сыграл полный матч за «Спартак». При нем команда ни разу не победила в официальных встречах

Футболист «Спартака» Георгий Мелкадзе провел полный ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:0). Никогда ранее в официальной игре воспитанник клуба не проводил за него все 90 минут.

При Мелкадзе на поле «Спартак» в официальных матчах не победил ни разу. Игрок дебютировал за москвичей в 2014 году при Мурате Якине.