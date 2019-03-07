Игрок «Урала» Ильин: «Может, после победы над «Спартаком» нам надо напиться»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин оценил исход ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (1:0). Дальше прошли уральцы.

«У нас плотный график, победы надо быстро забывать. Как это сделать? Может, напиться. Каждый найдeт свой секрет. Может, тренерский штаб что-нибудь придумает. Может, распустит нас по домам, потому что завтра тренировка. Будет тяжело засыпать после такой игры», – сказал Ильин.