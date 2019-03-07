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    Игрок «Урала» Ильин: «Может, после победы над «Спартаком» нам надо напиться»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин оценил исход ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (1:0). Дальше прошли уральцы.

    «У нас плотный график, победы надо быстро забывать. Как это сделать? Может, напиться. Каждый найдeт свой секрет. Может, тренерский штаб что-нибудь придумает. Может, распустит нас по домам, потому что завтра тренировка. Будет тяжело засыпать после такой игры», – сказал Ильин.

    • Единственный гол в матче забил Эрик Бикфалви.
    • В полуфинале «Урал» сыграет с «Арсеналом».
    • В РПЛ команда из Екатеринбурга идет 11-й.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2019 20:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +876

      movie 7 марта 2019, 21:59

      кубок возьмете, тогда и напьетесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 7 марта 2019, 21:01

      Настоящий профессионал.

      0
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