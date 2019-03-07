Кононов: «В поражении от «Урала» виновата вся команда»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал исход ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (0:1). Дальше прошли уральцы.

«Моменты создавали, они были. Конечно, надо было забить. Но, к всеобщему сожалению, мы не забили. Но мне не в чем упрекнуть игроков, потому что каждый из них отдавался в полную силу.

Каждый игрок, который может играть или выходить на замену, должен приносить пользу. Если мы проиграли, как мы можем говорить о том, что игроки, вышедшие на замену, хорошо сыграли? Вся команда проиграла, значит, вся команда виновна в этом поражении. В чемпионате теперь будем работать над тем, чтобы исправить положение», – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».