Кононов: «В поражении от «Урала» виновата вся команда»

Каждый игрок, который... А ты там на скамейке вообще кто, тряпка?
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал исход ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (0:1). Дальше прошли уральцы.
«Моменты создавали, они были. Конечно, надо было забить. Но, к всеобщему сожалению, мы не забили. Но мне не в чем упрекнуть игроков, потому что каждый из них отдавался в полную силу.
Каждый игрок, который может играть или выходить на замену, должен приносить пользу. Если мы проиграли, как мы можем говорить о том, что игроки, вышедшие на замену, хорошо сыграли? Вся команда проиграла, значит, вся команда виновна в этом поражении. В чемпионате теперь будем работать над тем, чтобы исправить положение», – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Единственный гол у «Урала» забил Эрик Бикфалви.
- В следующем раунде уральцы сыграют с «Арсеналом».
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.