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    Кононов: «В поражении от «Урала» виновата вся команда»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал исход ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (0:1). Дальше прошли уральцы.

    «Моменты создавали, они были. Конечно, надо было забить. Но, к всеобщему сожалению, мы не забили. Но мне не в чем упрекнуть игроков, потому что каждый из них отдавался в полную силу.

    Каждый игрок, который может играть или выходить на замену, должен приносить пользу. Если мы проиграли, как мы можем говорить о том, что игроки, вышедшие на замену, хорошо сыграли? Вся команда проиграла, значит, вся команда виновна в этом поражении. В чемпионате теперь будем работать над тем, чтобы исправить положение», – сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Единственный гол у «Урала» забил Эрик Бикфалви.
    • В следующем раунде уральцы сыграют с «Арсеналом».
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2019 20:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 марта 2019, 02:21

      Каждый игрок, который... А ты там на скамейке вообще кто, тряпка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10451

      ivany4 7 марта 2019, 22:29

      А вот Каррера в проигрышах винил себя...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 7 марта 2019, 21:26

      Трудно спорить с тем фактом, что Парфёнов создаёт не плохую команду. Боюсь , что они ещё пощипают очки у лидеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 7 марта 2019, 21:20

      Раньше тренера говорили: выиграли матч - выиграла команда, проиграли матч - виноват тренер...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 марта 2019, 21:05

      блаблабла....бесхребетный тренер, такая же игра
      чувакам забыли сказать, что кубок фонбет это не трофей

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 7 марта 2019, 21:05

      Эй, пиджак, а ты разве не виноват?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 марта 2019, 20:56

      Тренер новый, а отмазки старые! Наша песня хороша, начинай сначала!

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 7 марта 2019, 20:38

      Какие "моменты" они создали? Так.. полумоменты. Где обещанный атакующий стиль?

      6
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