Месси вызвали в сборную Аргентины впервые после чемпионата мира-2018. Паредес – в списке

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил список игроков команды на товарищеские матчи с Венесуэлой и Марокко. Состав выглядит так.

Вратари: Марчезин, Муссо, Андрада, Армани.

Защитники: Пеццелла, Меркадо, Фойт, Отаменди, Каннеман, Тальяфико, Акунья, Монтьель, Саравия, Лис. Мартинес.

Полузащитники: Паредес, Родригес, Ло Чельсо, Ланзини, Перейра, Ди Мария, Сарачо, Марконе, Бланко, Де Пауль.

Нападающие: Месси, Лаут. Мартинес, Дибала, Корреа, Г. Мартинес, Бенедетто, Суарес.