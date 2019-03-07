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    Месси вызвали в сборную Аргентины впервые после чемпионата мира-2018. Паредес – в списке

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил список игроков команды на товарищеские матчи с Венесуэлой и Марокко. Состав выглядит так.

    Вратари: Марчезин, Муссо, Андрада, Армани.

    Защитники: Пеццелла, Меркадо, Фойт, Отаменди, Каннеман, Тальяфико, Акунья, Монтьель, Саравия, Лис. Мартинес.

    Полузащитники: Паредес, Родригес, Ло Чельсо, Ланзини, Перейра, Ди Мария, Сарачо, Марконе, Бланко, Де Пауль.

    Нападающие: Месси, Лаут. Мартинес, Дибала, Корреа, Г. Мартинес, Бенедетто, Суарес.

    Источник: Твиттер сборной Аргентины

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    07.03.2019 19:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 марта 2019, 08:35

      Для Месси, что вернуться в сборную плохо, что не вернуться. И нести ему этот крест придется до конца своей карьеры!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Fin035 8 марта 2019, 14:15

      в тот раз он как бы ушёл, но его убедили вернуться, а в этот - заранее тренер сказал, что позволил Лео взять паузу после ЧМ. Важных игр всё равно пока что нет.

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