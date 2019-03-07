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    Моуринью: «Матч «Динамо» – «Спартак» – точно один из тех, на которые я бы обратил свое внимание»

    Бывший тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он бы посмотрел матч 19-го тура РПЛ «Динамо»«Спартак».

    «Матч между «Динамо» и «Спартаком» – точно один из тех, на которые я бы обратил своe внимание. Дерби есть дерби, в преддверии него не стоит обращать внимания на места, которые сейчас занимают команды. Стоит сконцентрироваться на эмоциональной составляющей противостояния», – сказал Моуринью.

    • Встреча «Динамо» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 10 марта, на стадионе «Химки-Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Динамовцы занимают 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» располагается на четвертом месте.

    Источник: RT

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    07.03.2019 17:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 10 марта 2019, 14:37

      Он тут шагу не делает без денег. И любые слова тоже.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 марта 2019, 20:20

      и чё он там увидит ? но стадион будет полон так как придут не на матч посмотреть а на легенду тренера

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 7 марта 2019, 19:32

      Капитализм ***. У него контракт с Раша Тудей, надо отработать контракт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 7 марта 2019, 19:31

      А что, они на полюсах таблицы? Почти соседи.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 марта 2019, 19:20

      Не льсти,"Особенный", Федуну,он сегодня в печали...

      1
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 7 марта 2019, 19:18

      Сам догадался или кто подсказал Мауру!? Есть ощущение, что кто-то готовит сено на старость.

      2
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      Рейтинг: +36

      Suicide 7 марта 2019, 18:34

      Кажется Жозе осядет где-то в России, то на хоккей сходит в Москве и шлепнется там, то вон говорит, что в России есть футбол)

      4
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      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Suicide 7 марта 2019, 19:35

      Ну он не настолько головой об лед ударился, чтобы говорить, что в России есть футбол. В его понимании ФУТБОЛА. Спросили, он веждиво ответил: "я БЫ обратил внимание...", где главным словом является "БЫ". А смотреть он, конечно же не будет.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 7 марта 2019, 17:53

      ...ох неспроста...ляпнул ....надо бы проследить по GPS-у
      где он щас находится?
      Мохет в Газпроме,а мохет и в ВТБ?)))

      3
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      Рейтинг: +36

      Suicide > alex1951 7 марта 2019, 18:35

      Скорее всего в ВТБ, о Зените то молчит)

      0
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Suicide 7 марта 2019, 20:25

      Слышал фамилию Дююкоф?
      Так вот этот злыдень всем управляет...
      А Газпром его папа и мама))

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 7 марта 2019, 17:52

      Он вообще знает что такое Динамо?

      0
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      Рейтинг: +206

      andromend > Евгений Агеев 7 марта 2019, 20:17

      Рейтинг УЕФА у Динамо такой же как у Спартака,кстати,хотя Динамо уже 4 года в соревнованиях этих не участвует. Так что лучше молчать некоторым...

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      Рейтинг: +511

      haxxproxx > Евгений Агеев 7 марта 2019, 21:35

      А он знает что такое Спартак ?

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Евгений Агеев 10 марта 2019, 15:19

      В 1945 вся Англия знала что такое "Динамо" Арсеналу ещё Бесков в победном матче забивал!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > haxxproxx 10 марта 2019, 15:23

      У Спартака в статистике против клубов которые тренировал Моуринью хромота пошла после того как Он- Спартак стал Лукойлом, а так и Спартак прямо в Англии по счёту узнавали!

      0
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      Рейтинг: +121

      SummerHAze 7 марта 2019, 17:40

      ахахах, сколько ему заплатили что бы он это г прорекламировал?

      3
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