Моуринью: «Матч «Динамо» – «Спартак» – точно один из тех, на которые я бы обратил свое внимание»

Он тут шагу не делает без денег. И любые слова тоже.
Бывший тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он бы посмотрел матч 19-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».
«Матч между «Динамо» и «Спартаком» – точно один из тех, на которые я бы обратил своe внимание. Дерби есть дерби, в преддверии него не стоит обращать внимания на места, которые сейчас занимают команды. Стоит сконцентрироваться на эмоциональной составляющей противостояния», – сказал Моуринью.
- Встреча «Динамо» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 10 марта, на стадионе «Химки-Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Динамовцы занимают 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» располагается на четвертом месте.