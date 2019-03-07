Моуринью: «Матч «Динамо» – «Спартак» – точно один из тех, на которые я бы обратил свое внимание»

Бывший тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он бы посмотрел матч 19-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

«Матч между «Динамо» и «Спартаком» – точно один из тех, на которые я бы обратил своe внимание. Дерби есть дерби, в преддверии него не стоит обращать внимания на места, которые сейчас занимают команды. Стоит сконцентрироваться на эмоциональной составляющей противостояния», – сказал Моуринью.