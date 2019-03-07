Головин: «Учусь у Фабрегаса, он делится опытом. С такими футболистами приятно играть»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о взаимоотношениях с партнерами по команде. Россиянин отметил, что учится и набирается опыта у хавбека монегасков Сеска Фабрегаса.

– Что за повреждение недавно получили?

– Поначалу подумал, что нечто похожее на ту травму. Но на третий день начал тренироваться. Слава богу, что все закончилось нормально.

– Какие отношения с Фабрегасом?

– Учусь у него, он делится опытом. С такими футболистами приятно играть. Отношения хорошие, как и со всеми другими.

– Возможно, это ваш самый трудный сезон.

– В «Монако» менялся тренер, поменялся вице-президент. Было непросто.