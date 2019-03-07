Головин: «Учусь у Фабрегаса, он делится опытом. С такими футболистами приятно играть»

А нахер в этой статье ссылка на Алексея Головина, которому 37 лет.
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о взаимоотношениях с партнерами по команде. Россиянин отметил, что учится и набирается опыта у хавбека монегасков Сеска Фабрегаса.
– Что за повреждение недавно получили?
– Поначалу подумал, что нечто похожее на ту травму. Но на третий день начал тренироваться. Слава богу, что все закончилось нормально.
– Какие отношения с Фабрегасом?
– Учусь у него, он делится опытом. С такими футболистами приятно играть. Отношения хорошие, как и со всеми другими.
– Возможно, это ваш самый трудный сезон.
– В «Монако» менялся тренер, поменялся вице-президент. Было непросто.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне 22-летний футболист провел за монегасков 24 матча в этом сезоне, забил два гола и сделал три результативные передачи.