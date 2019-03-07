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    Головин: «Учусь у Фабрегаса, он делится опытом. С такими футболистами приятно играть»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о взаимоотношениях с партнерами по команде. Россиянин отметил, что учится и набирается опыта у хавбека монегасков Сеска Фабрегаса.

    – Что за повреждение недавно получили?

    – Поначалу подумал, что нечто похожее на ту травму. Но на третий день начал тренироваться. Слава богу, что все закончилось нормально.

    – Какие отношения с Фабрегасом?

    – Учусь у него, он делится опытом. С такими футболистами приятно играть. Отношения хорошие, как и со всеми другими.

    – Возможно, это ваш самый трудный сезон.

    – В «Монако» менялся тренер, поменялся вице-президент. Было непросто.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 22-летний футболист провел за монегасков 24 матча в этом сезоне, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2019 16:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 марта 2019, 23:03

      А нахер в этой статье ссылка на Алексея Головина, которому 37 лет.

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 7 марта 2019, 20:07

      А почему бы и нет.Если у парня голова работает, то там есть у кого поучиться, было бы желание.Парень старательный, а там не забалуешь.

      2
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot 7 марта 2019, 16:58

      По - моему мнению - Головин самый адекватный из всех.

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