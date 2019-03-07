Кроос летом может перейти в «Манчестер Сити»

Сити купит Иско, а не Кроса - приятного просмотра
Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перебраться в АПЛ в летнее трансферное окно.
По информации Don Balon, немец ведет предварительные переговоры с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой.
- 29-летний футболист перешел в мадридский клуб из «Баварии» в 2014 году.
- Хавбек провел за «Реал» 224 матча, забил 13 голов и сделал 57 результативных передач.
- Контракт Крооса истекает в июле 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.