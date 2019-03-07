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    Кроос летом может перейти в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перебраться в АПЛ в летнее трансферное окно.

    По информации Don Balon, немец ведет предварительные переговоры с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой.

    • 29-летний футболист перешел в мадридский клуб из «Баварии» в 2014 году.
    • Хавбек провел за «Реал» 224 матча, забил 13 голов и сделал 57 результативных передач.
    • Контракт Крооса истекает в июле 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    07.03.2019 13:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 7 марта 2019, 18:02

      Сити купит Иско, а не Кроса - приятного просмотра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 15:43

      Не все у него сейчас получается в Реале ,как впрочем и у других игроков. Источник правда не внушает доверия.

      3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 7 марта 2019, 14:25

      медленный для апл, да и в этом сезоне он что-то тоже сдал. Хотя.. как каждый в реале.

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