Президент «Ромы» Паллотта: «Нас опять ограбили»

Не забиваешь ты, забивают тебе! Все как обычно! Джеко не реализовывал 100% моменты и VAR тут не причем. Мбаппе тоже не использовал свои моменты и ПСЖ также за это поплатился. Порту и МЮ прошли заслуженно и тем интереснее дальше!
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта подверг критике работу судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».
«В прошлом году мы просили ввести VAR в Лиге чемпионов, потому что нас обманули в полуфинале, но сегодня нас опять ограбили, теперь уже с VAR. Шика явно зацепили в штрафной, VAR это показал – и никакой реакции. Я устал от этого дерьма. Я сдаюсь», – сказал Палотта.
- «Рома» вылетела из Лиги чемпионов, пропустив решающий гол на 117-й минуте с пенальти.
- Матч обслуживал турецкий арбитр Джюнейт Чакир.