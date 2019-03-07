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    Президент «Ромы» Паллотта: «Нас опять ограбили»

    Президент «Ромы» Джеймс Паллотта подверг критике работу судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

    «В прошлом году мы просили ввести VAR в Лиге чемпионов, потому что нас обманули в полуфинале, но сегодня нас опять ограбили, теперь уже с VAR. Шика явно зацепили в штрафной, VAR это показал – и никакой реакции. Я устал от этого дерьма. Я сдаюсь», – сказал Палотта.

    • «Рома» вылетела из Лиги чемпионов, пропустив решающий гол на 117-й минуте с пенальти.
    • Матч обслуживал турецкий арбитр Джюнейт Чакир.

    Источник: Официальный твиттер «Ромы»

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    07.03.2019 07:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 марта 2019, 14:21

      Не забиваешь ты, забивают тебе! Все как обычно! Джеко не реализовывал 100% моменты и VAR тут не причем. Мбаппе тоже не использовал свои моменты и ПСЖ также за это поплатился. Порту и МЮ прошли заслуженно и тем интереснее дальше!

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 14:16

      Что теперь оправдываться. Как говорится -результат на табло.

      3
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      Рейтинг: +19

      Just think 7 марта 2019, 13:03

      Проблема не VAR, проблема в том что твои игроки не хотели играть футбол и победить соперника, и очень боялись пропускать гол, они не знают что в футболе можно атаковать соперника.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 марта 2019, 10:23

      Даааа, хреновина . Прямо карусель получается. Без ВАРа нас грабили, пришёл ВАР и тоже грабют. Ну куды бедной "Роме" податься ?...

      4
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 7 марта 2019, 09:52

      Вас ограбил Флоренци, все вопросы к нему

      3
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