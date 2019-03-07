Президент «Ромы» Паллотта: «Нас опять ограбили»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта подверг критике работу судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

«В прошлом году мы просили ввести VAR в Лиге чемпионов, потому что нас обманули в полуфинале, но сегодня нас опять ограбили, теперь уже с VAR. Шика явно зацепили в штрафной, VAR это показал – и никакой реакции. Я устал от этого дерьма. Я сдаюсь», – сказал Палотта.