Сульшер: «Рэшфорду 21 год, на нем давление, но в нем нет страха»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

На 92-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «ПСЖ».

Маркус Рэшфорд реализовал удар и вывел «МЮ» в четвертьфинал.

«Невероятно. Вера в парней – это то, на что мы надеялись. Отличный старт – мы планировали забить первый гол, но не ожидали, что это произойдет после двух минут. Этот гол раскрыл игру. Мы хотели много голов.

С пенальти всегда есть сомнения. Я играл в ЛЧ с «Мольде» против «Базеля», мой игрок не реализовал удар, и мы вылетели. Рэшфорду 21 год, на парне делание, но здесь нет нервов, в нем нет страха. Он и Ромелу были великолепны сегодня.

Это Лига чемпионов. Вчера мы обсуждали «Реал» – «Аякс. Наверное, соперники тоже обсуждали его. В прошлом году был матч «Реал» и «Ювентус». Еще был «ПСЖ» – «Барселона». Это клуб, это то, что мы делаем, это «Ман Юнайтед», – сказал Сульшер.

В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов