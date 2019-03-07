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    Сульшер: «Рэшфорду 21 год, на нем давление, но в нем нет страха»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

    • На 92-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «ПСЖ».
    • Маркус Рэшфорд реализовал удар и вывел «МЮ» в четвертьфинал.

    «Невероятно. Вера в парней – это то, на что мы надеялись. Отличный старт – мы планировали забить первый гол, но не ожидали, что это произойдет после двух минут. Этот гол раскрыл игру. Мы хотели много голов.

    С пенальти всегда есть сомнения. Я играл в ЛЧ с «Мольде» против «Базеля», мой игрок не реализовал удар, и мы вылетели. Рэшфорду 21 год, на парне делание, но здесь нет нервов, в нем нет страха. Он и Ромелу были великолепны сегодня.

    Это Лига чемпионов. Вчера мы обсуждали «Реал» – «Аякс. Наверное, соперники тоже обсуждали его. В прошлом году был матч «Реал» и «Ювентус». Еще был «ПСЖ» – «Барселона». Это клуб, это то, что мы делаем, это «Ман Юнайтед», – сказал Сульшер.

    В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Источник: BBC

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    07.03.2019 02:07
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 14:02

      Этот первый быстрый гол во многом решил ход поединка.

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