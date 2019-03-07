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    «ПСЖ» – «МЮ». Скомина назначил пенальти на 92-й минуте после просмотра видеоповтора

    «ПСЖ» проиграл «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

    На 92-й минуте встречи главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти в ворота французского клуба. Он воспользовался системой видеоповтора и зафиксировал игру рукой у защитника Преснела Кимпембе.

    Форвард Маркус Рэшфорд реализовал пенальти. «МЮ» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2019 01:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 7 марта 2019, 08:15

      Мяч летел в створ, до того как попал в руку. Это единственный фактор повлиявший на решение судьи. На самом деле это было поражение Тухеля и никого больше. Нужно было выпускать Каванни сразу после перерыва, а он оставил Мбапе в одиночестве. Вот тебе и кушай то, что приготовил.

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 7 марта 2019, 01:29

      "Ну что же ты, Скомииина?!" В. Гусев

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 7 марта 2019, 01:28

      Придуманный пеналь

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 марта 2019, 01:20

      Купленный Скамина.

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