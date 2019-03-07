Мяч летел в створ, до того как попал в руку. Это единственный фактор повлиявший на решение судьи. На самом деле это было поражение Тухеля и никого больше. Нужно было выпускать Каванни сразу после перерыва, а он оставил Мбапе в одиночестве. Вот тебе и кушай то, что приготовил.
«ПСЖ» проиграл «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).
На 92-й минуте встречи главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти в ворота французского клуба. Он воспользовался системой видеоповтора и зафиксировал игру рукой у защитника Преснела Кимпембе.
Форвард Маркус Рэшфорд реализовал пенальти. «МЮ» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов