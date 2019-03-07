Такие мячи запоминаются на долго.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).
- На 92-й минуте встречи Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «ПСЖ».
- Арбитр воспользовался системой VAR и зафиксировал игру рукой у Преснела Кимпембе.
- Рэшфорд реализовал пенальти.
«Все дело в том, что нужно сохранять хладнокровие. Для этого вы и тренируетесь. Я хотел исполнить его.
Это моменты, ради которых мы живем. И мы хотим улыбаться после них.
Казалось, что все против нас, но привыкли выживать в такие моменты и доказали это еще раз», – сказал Рэшфорд.
В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов