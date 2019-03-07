Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

На 92-й минуте встречи Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «ПСЖ».

назначил пенальти в ворота «ПСЖ». Арбитр воспользовался системой VAR и зафиксировал игру рукой у Преснела Кимпембе.

Рэшфорд реализовал пенальти.

«Все дело в том, что нужно сохранять хладнокровие. Для этого вы и тренируетесь. Я хотел исполнить его.

Это моменты, ради которых мы живем. И мы хотим улыбаться после них.

Казалось, что все против нас, но привыкли выживать в такие моменты и доказали это еще раз», – сказал Рэшфорд.

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