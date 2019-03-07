Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рэшфорд – о пенальти в ворота «ПСЖ»: «Я хотел исполнить его. Это моменты, ради которых мы живем»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

    • На 92-й минуте встречи Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «ПСЖ».
    • Арбитр воспользовался системой VAR и зафиксировал игру рукой у Преснела Кимпембе.
    • Рэшфорд реализовал пенальти.

    «Все дело в том, что нужно сохранять хладнокровие. Для этого вы и тренируетесь. Я хотел исполнить его.

    Это моменты, ради которых мы живем. И мы хотим улыбаться после них.

    Казалось, что все против нас, но привыкли выживать в такие моменты и доказали это еще раз», – сказал Рэшфорд.

    В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2019 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:59

      Такие мячи запоминаются на долго.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 марта 2019, 09:25

      Кому-то достаточно одной таблэтки, а тут одной замены тренера..., и команда феерит в АПЛ и в ЛЧ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 7 марта 2019, 08:34

      да у парня есть яйца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 марта 2019, 01:48

      Вовремя Моуриньо убрали

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11