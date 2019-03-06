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    «МЮ» может подписать Дибалу за 120 миллионов, если продаст Лукаку летом

    «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Пауло Дибалой. По информации The Sun, «МЮ» готов предложить 120 миллионов фунтов стерлингов за футболиста.

    Трансфер может состояться, если английский клуб продаст форварда Ромелу Лукаку.

    • По неофициальной информации, Лукаку хочет перейти в «Ювентус».
    • В текущем сезоне АПЛ бельгиец сыграл в 26 матчах АПЛ и забил 12 голов.
    • В Лиге чемпионов он провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.

    Источник: The Sun

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    06.03.2019 22:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:45

      В свете последних матчей с участием Лукаку ,МЮ должен изменить свое решение.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 марта 2019, 08:25

      МЮ, не только не нужен Дибала, но и Трибала . Лукаку --это таранный форвард. Может продавить защиту, цепляться за мяч и в штрафной его не сдвинуть, с хорошим чувством гола, хорош и на втором этаже. А Дибала это подыгрывающий игрок настроения, не лидер, они совершенно разные как по фактуре так и по игре.

      2
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 7 марта 2019, 06:52

      Дибала вообще не подходит МЮ да и в Англии ему будет тяжело.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 7 марта 2019, 01:45

      Не одно ногого Дибалу нет нап обязан обеими ногами уметь бить головой разными полетами бить через себя бить и акробатические голы уметь. Лучше Гризманн

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 6 марта 2019, 23:45

      если это случиться,то управление клубом снова проявит свою несостоятельность и слабоумие!!!идиоты сцук

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 6 марта 2019, 23:18

      Лукаку в эвертоне был очень крут ,в мю что-то не фонтан, хотя стоит отметить, что с моуром он вообще хренового играл, как и весь мю ,сейчас забивает. Может лукаку в реал? ну а че, да, медленный и все такое, но в принципе я бы на него посмотрел.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > DeStar 6 марта 2019, 23:47

      вот только он не хрена не медленный))а единственный не фонтан в мю это был Маур!)как ты и подметиЛ)

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > MU-fanatic 6 марта 2019, 23:50

      не, лукаку все же медленный. Тут ничего не сделаешь с его то весом.

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