«МЮ» может подписать Дибалу за 120 миллионов, если продаст Лукаку летом

В свете последних матчей с участием Лукаку ,МЮ должен изменить свое решение.
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Пауло Дибалой. По информации The Sun, «МЮ» готов предложить 120 миллионов фунтов стерлингов за футболиста.
Трансфер может состояться, если английский клуб продаст форварда Ромелу Лукаку.
- По неофициальной информации, Лукаку хочет перейти в «Ювентус».
- В текущем сезоне АПЛ бельгиец сыграл в 26 матчах АПЛ и забил 12 голов.
- В Лиге чемпионов он провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.