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    The Sun: Лукаку хочет перейти в «Ювентус»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассматривает вариант со сменой команды, сообщает The Sun.

    По сведениям издания, предпочтительным местом продолжения карьеры бельгиец выбрал туринский «Ювентус».

    Лукаку является поклонником Криштиану Роналду и хотел бы поиграть вместе с ним.

    • В текущем сезоне Лукаку потерял место в стартовом составе «МЮ», в его активе девять голов и четыре результативные передачи в 34 матчах.
    • Манкунианцы хотят выручить от продажи форварда 85 миллионов евро. Именно такую сумму они заплатили «Эвертону» за футболиста летом 2017 года.

    Источник: The Sun

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    27.02.2019 17:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 10:06

      Если кого из нападающих Ювентус намеревается продать летом ,то все возможно. Все будет зависеть от вкуса тренера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 28 февраля 2019, 08:11

      кто угодно но только не он, сначала бы похудеть килограм на 15-20 потом видно будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 27 февраля 2019, 21:42

      Было бы неплохо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 27 февраля 2019, 21:31

      Он бы подошёл им

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 февраля 2019, 19:05

      Хотеть не вредно ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 февраля 2019, 18:12

      Я сначала подумал, что глупость, но ведь для Роналду действительно нужен нап типа Бензема. Я не уверен, что Лукаку - лучший выбор в этой ситуации, но не самый худший

      0
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 27 февраля 2019, 18:07

      Фукака то зачем ювентусу? Тип на место дибабы? Но у них же бабла овердовига, более звёздного форварда лучше бы взяли, а не бревно 100+ кг

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 февраля 2019, 18:00

      Максимум дзюба или кокорин. Сан угорает ))

      2
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