The Sun: Лукаку хочет перейти в «Ювентус»

Если кого из нападающих Ювентус намеревается продать летом ,то все возможно. Все будет зависеть от вкуса тренера.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассматривает вариант со сменой команды, сообщает The Sun.
По сведениям издания, предпочтительным местом продолжения карьеры бельгиец выбрал туринский «Ювентус».
Лукаку является поклонником Криштиану Роналду и хотел бы поиграть вместе с ним.
- В текущем сезоне Лукаку потерял место в стартовом составе «МЮ», в его активе девять голов и четыре результативные передачи в 34 матчах.
- Манкунианцы хотят выручить от продажи форварда 85 миллионов евро. Именно такую сумму они заплатили «Эвертону» за футболиста летом 2017 года.