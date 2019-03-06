Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Кубка России против «Рубина» (1:0).

— Задачу пройти дальше мы решили. С «Рубином» всегда получаются тяжелые матчи, эта игра не исключение. Очень сложное поле. Но обе команды старались и создали достаточно моментов. Самое главное, что мы победили.

— Не ругали Игнатьева за упущенный в первом тайме момент?

— Зачем ругать игрока? Ошибки бывают. Влад действовал правильно, но на тяжелом поле у него поехала нога. За ошибки мы не ругаем. Ругаем, если футболист не добегает и не борется.