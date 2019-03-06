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    Семин – после матча с «Рубином»: «Очень сложное поле. Самое главное, что победили»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Кубка России против «Рубина» (1:0).

    — Задачу пройти дальше мы решили. С «Рубином» всегда получаются тяжелые матчи, эта игра не исключение. Очень сложное поле. Но обе команды старались и создали достаточно моментов. Самое главное, что мы победили.

    — Не ругали Игнатьева за упущенный в первом тайме момент?

    — Зачем ругать игрока? Ошибки бывают. Влад действовал правильно, но на тяжелом поле у него поехала нога. За ошибки мы не ругаем. Ругаем, если футболист не добегает и не борется.

    • «Локомотив» вышел в полуфинал турнира.
    • Команда Юрия Семина сыграет с «Ростовом».

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2019 22:13
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    Комментарии92
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 11 марта 2019, 22:24

      Оренбург красавцы!!!
      а то там кто то уже поспешил трояк в свой корман сунуть))
      а раз так, то и рубля вам будет достаточно)

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 марта 2019, 22:41

      Уже не первый раз замечаю, как только начинают себе вешать медали заранее, так и получают по голове.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 марта 2019, 22:46

      просто с заранее повешенной медалью, бегать по полю тяжело.... болтается на шеи...к земле клонит)

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 марта 2019, 22:49

      Перед этим не один интервью раздавал и тот же Ари, а сам пенальти не забил и ещё не мало запорол моментов по игре. Так же было и с ЦСКА, главным претендентом на золото, а тут Арсенал 2:0 отмельдонил....

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 марта 2019, 22:54

      игру не видел, но помню слегка надменные высказывания игроков краснодара.... видно Оренбург это зацепило, собрались, и поставили на место "великих мастеров"

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 марта 2019, 22:58

      Смотрелись парни нормально и моментов было не мало и у них. А кто голову высоко задирает, не редко спотыкается...

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 марта 2019, 23:22

      Подготовлю базу, выложу приколы и баиньки.

      4
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 11 марта 2019, 22:16

      Добрый вечер !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 11 марта 2019, 22:17

      Привет, Макс. За тобой два прогноза по ЛЧ и ЛЕ.

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > ВетеR 11 марта 2019, 22:36


      ЛЧ (продолжение).......
      12.03 23:00 Ювентус - Атлетико М 2-0
      12.03 23:00 Манчестер Сити - Шальке 04 3-0
      13.03 23:00 Бавария - Ливерпуль 2-1
      13.03 23:00 Барселона - Лион 3-0


      ЛЕ
      14.03 20:55 Динамо К - Челси 1:1
      14.03 20:55 Зальцбург - Наполи 2:1
      14.03 20:55 Краснодар - Валенсия 0:1
      14.03 23:00 Арсенал - Ренн 2:0
      14.03 23:00 Бенфика - Динамо З 2:0
      14.03 23:00 Вильярреал - Зенит 1:1
      14.03 23:00 Интер - Айнтрахт Ф 1:0
      14.03 23:00 Славия Пр - Севилья 1:2

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 11 марта 2019, 23:06

      Срисовал оба прогноза.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 11 марта 2019, 23:08

      А я что-то прогноза Серёги по ЛЕ не вижу.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 22:15

      Мне пора заканчивать.Всего доброго. Удач. До завтра!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 11 марта 2019, 22:17

      Пока, Саша, до завтра. Спокойной ночи.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 21:33

      Ну вот Оренбург помог Зениту. Интересная и яркая игра с не забитым пенальти.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 марта 2019, 21:28

      Давай Анатолий до завтра.
      Я тоже на боковую.

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      zigbert > афоня72 11 марта 2019, 21:37

      До завтра Сереж. Спокойной ночи!

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      Рубик Докоян > афоня72 11 марта 2019, 23:09

      Остался только от тебя прогноз по ЛЕ, Серёга.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 марта 2019, 21:21

      Вот это ДА-А!

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 марта 2019, 21:17

      По ходу Толя не хочет проигрыша Оренбурга 2-2!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 11 марта 2019, 21:33

      Он и победы ему не хотел. ))) С этой ничьей он на одно очко меня опередил и тебя на два.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 марта 2019, 21:01

      Ну вот и второй.

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      Рубик Докоян 11 марта 2019, 20:26

      Краснодар сегодня решил пощекотать нервы своим болельщикам...

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      афоня72 > Сварожич 11 марта 2019, 21:01

      Я так хочу..

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      Рубик Докоян > Сварожич 11 марта 2019, 21:34

      Если хотят попадать в ЛЧ , то пусть выигрывают на футбольном поле, а не языком до матча.

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      афоня72 11 марта 2019, 19:22

      Ну вот хоть Ахмат с Уралом 1-1 сыграли. Так как заказал..
      Сейчас Краснодар посмотрю.

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      Рубик Докоян > афоня72 11 марта 2019, 19:27

      Есть шанс впервые победить иди стать вторым по итогам этого батла.))) Давай, Серёга, жми Серёга ! )))

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      zigbert > афоня72 11 марта 2019, 19:43

      Сереж поздравляю.Угадал.
      Ари сейчас не забил пенальти.

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      афоня72 > Рубик Докоян 11 марта 2019, 21:22

      Не в этот раз.

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