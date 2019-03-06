Годзюр – перед матчем со «Спартаком»: «Урал» в шаге от полуфинала Кубка России»

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр верит, что екатеринбургская команда имеет хороший шанс на выход в полуфинал Кубка России.

Завтра уральцы в ответном матче четвертьфинальном матче турнира примут «Спартак». Первая игра в Москве завершилась вничью – 1:1.

«Кубок страны – это самый короткий путь в Лигу Европы. К тому же, мы в шаге от полуфинала турнира.

К нам приезжает «Спартак», матчи с красно-белыми – всегда серьезная вывеска. Много факторов для максимальной мотивации и заряженности на эту встречу.

Что касается игры соперника, то смотрел за их последним матчем в РПЛ против «Краснодара». Матч получился хорошим по качеству. Понравился новичок «Спартака» – левый защитник Айртон», – сказал Годзюр.