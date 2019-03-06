Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Годзюр – перед матчем со «Спартаком»: «Урал» в шаге от полуфинала Кубка России»

    Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр верит, что екатеринбургская команда имеет хороший шанс на выход в полуфинал Кубка России.

    Завтра уральцы в ответном матче четвертьфинальном матче турнира примут «Спартак». Первая игра в Москве завершилась вничью – 1:1.

    «Кубок страны – это самый короткий путь в Лигу Европы. К тому же, мы в шаге от полуфинала турнира.

    К нам приезжает «Спартак», матчи с красно-белыми – всегда серьезная вывеска. Много факторов для максимальной мотивации и заряженности на эту встречу.

    Что касается игры соперника, то смотрел за их последним матчем в РПЛ против «Краснодара». Матч получился хорошим по качеству. Понравился новичок «Спартака» – левый защитник Айртон», – сказал Годзюр.

    • Встреча «Урал» – «Спартак» состоится в четверг, 7 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2019 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:00

      Игра решающая для обоих соперников. Удачи Спартаку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 6 марта 2019, 19:44

      " Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон - упадет, пропадет!! Чуть левее наклон - все равно не спасти! Но замрите: ему остается пройти Не больше четверти пути! ....." - концовку знаете ... , кто не знает - увидит завтра )))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > gol_kak_sokol 6 марта 2019, 21:00

      А что уже засомневался ))) Может зря Карреру уволили ? (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 18:33

      Дорога длинною в один шаг, иногда бывает долгой...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry > Рубик Докоян 6 марта 2019, 23:58

      а иногда этот шаг бывает последним на дороге...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > JTherry 7 марта 2019, 13:02

      Всё бывает в этой жизни смотря куда шагать и как...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11