Годзюр – перед матчем со «Спартаком»: «Урал» в шаге от полуфинала Кубка России»

Игра решающая для обоих соперников. Удачи Спартаку.
Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр верит, что екатеринбургская команда имеет хороший шанс на выход в полуфинал Кубка России.
Завтра уральцы в ответном матче четвертьфинальном матче турнира примут «Спартак». Первая игра в Москве завершилась вничью – 1:1.
«Кубок страны – это самый короткий путь в Лигу Европы. К тому же, мы в шаге от полуфинала турнира.
К нам приезжает «Спартак», матчи с красно-белыми – всегда серьезная вывеска. Много факторов для максимальной мотивации и заряженности на эту встречу.
Что касается игры соперника, то смотрел за их последним матчем в РПЛ против «Краснодара». Матч получился хорошим по качеству. Понравился новичок «Спартака» – левый защитник Айртон», – сказал Годзюр.
- Встреча «Урал» – «Спартак» состоится в четверг, 7 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени.