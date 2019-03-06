Глава ДСИ Егоров: «Я своего мнения не поменял: Денисов не фолил»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что по-прежнему считает ошибочным второе предупреждение полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Вчера железнодорожники обратились в контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой отменить желтую карточку хавбека, полученную на 73-й минуте встречи. Сегодня КДК принял решение оставить ее в силе.

«Я свою позицию высказал: Денисов не фолил. От своих слов не отказываюсь.

Почему экспертно-судейская комиссия приняла такое решение? Наверное, нужно задавать этот вопрос членам комиссии. Я свое мнение не поменял. Значит, у комиссии своя точка зрения, у департамента судейства и инспектирования – своя», – сказал Егоров.