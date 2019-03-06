Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глава ДСИ Егоров: «Я своего мнения не поменял: Денисов не фолил»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что по-прежнему считает ошибочным второе предупреждение полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    Вчера железнодорожники обратились в контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой отменить желтую карточку хавбека, полученную на 73-й минуте встречи. Сегодня КДК принял решение оставить ее в силе.

    «Я свою позицию высказал: Денисов не фолил. От своих слов не отказываюсь.

    Почему экспертно-судейская комиссия приняла такое решение? Наверное, нужно задавать этот вопрос членам комиссии. Я свое мнение не поменял. Значит, у комиссии своя точка зрения, у департамента судейства и инспектирования – своя», – сказал Егоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2019 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2019, 18:44

      Глава ДСИ Егоров не знает, что такое коробочка. Коробочка, это когда двое зажимают соперника и один толкает на другого. Прием известен еще с 1930-х годов как один из самых грязных в футболе. Хорош у нас глава ДСИ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 6 марта 2019, 18:40

      честно мягко говоря запарил этот Егоров уже..........во все дыры без вазелина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      vsolon 6 марта 2019, 17:23

      вот вам и VAR панацея от всего ....кто больше заплатит ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 6 марта 2019, 16:28

      Они блин хоть между собой договориться могут? А то сидит такой белый и пушистый Егоров, со всеми соглашается, а ручки разводит...мол ничего сделать не могу...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 6 марта 2019, 16:28

      Егоров когда и судьёй работал всегда толково судил

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11