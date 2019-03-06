Васкес: «Будет преувеличением сказать, что цикл «Реала» завершен»

«Реал» проиграл «Аяксу» со счетом 1:4 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник мадридцев Лукас Васкес прокомментировал вылет клуба из плей-офф главного еврокубка:

«Три последних матча были очень плохими. Это не «Реал». Мы не были так хороши, как «Аякс». Он заслужил выход в четвертьфинал.

Мы должны принять это после трех подряд побед в Лиге чемпионов. Это достижение было невероятным, но нынешний сезон складывается не так, как мы ожидали. Но будет преувеличением сказать, что цикл «Реала» завершен.

Да, игра на своем поле нас подводит, но у нас были явные голевые моменты, и мы не смогли забить. Нужно поздравить «Аякс».

Трудно объяснить, что происходит с нашей игрой, но мы должны сосредоточиться на том, чтобы завершить сезон как можно лучше», – заявил Васкес.