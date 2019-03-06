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    Кроос: «Провальный сезон – обычное дело в футболе»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался об игре мадридцев после вылета из Лиги чемпионов от амстердамского «Аякса».

    «Ни один из наших футболистов не показал свою лучшую игру. По крайней мере могу сказать за себя, что я сыграл ниже своего уровня. Думаю, мы играли хорошо только в Кубке Испании с «Барселоной», чего не скажешь о матче, в котором проигрываешь с разницей в три мяча.

    Провальный сезон – обычное дело в футболе, но с учетом наших успехов за последние три года – это ненормально, хотя в прошлом сезоне у нас тоже были небольшие проблемы.

    Мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов, но стоит признать: «Аякс» заслужил победу и выход в четвертьфинал», – заявил Кроос.

    • «Аякс» обыграл «Реал» в Мадриде со счетом – 4:1 (первый матч – 1:2).
    • Накануне «Реал» проиграл два матча подряд «Барселоне» в кубке Испании (0:3) и в чемпионате (0:1).

    Источник: Football Espana

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    06.03.2019 06:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 марта 2019, 11:29

      Именно так, Тони!
      Действительно команда играла только в проигранном 0:3 матче...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 08:33

      Провальный сезон на всех футбольных фронтах от провальной игры...

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