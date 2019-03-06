Кроос: «Провальный сезон – обычное дело в футболе»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался об игре мадридцев после вылета из Лиги чемпионов от амстердамского «Аякса».

«Ни один из наших футболистов не показал свою лучшую игру. По крайней мере могу сказать за себя, что я сыграл ниже своего уровня. Думаю, мы играли хорошо только в Кубке Испании с «Барселоной», чего не скажешь о матче, в котором проигрываешь с разницей в три мяча.

Провальный сезон – обычное дело в футболе, но с учетом наших успехов за последние три года – это ненормально, хотя в прошлом сезоне у нас тоже были небольшие проблемы.

Мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов, но стоит признать: «Аякс» заслужил победу и выход в четвертьфинал», – заявил Кроос.