Карвахаль: «Реал» за одну неделю все проиграл. Дерьмовый сезон»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4). Футболист считает, что сезон у клуба не складывается.

«Чувствую себя ужасно. За одну неделю мы все проиграли. Было непросто оправиться от двух поражений от «Барселоны». Мы проводим дерьмовый сезон, но у молодой команды есть потенциал», – считает игрок, чьи слова приводит Marca.

«Реал» на прошлой неделе вылетел из Кубка Испании.

В выходные увеличился отрыв от лидирующей в Примере «Барселоны».

У Лиги чемпионов впервые с 2016 года появится новый победитель.

Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8