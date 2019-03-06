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    Карвахаль: «Реал» за одну неделю все проиграл. Дерьмовый сезон»

    Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4). Футболист считает, что сезон у клуба не складывается.

    «Чувствую себя ужасно. За одну неделю мы все проиграли. Было непросто оправиться от двух поражений от «Барселоны». Мы проводим дерьмовый сезон, но у молодой команды есть потенциал», – считает игрок, чьи слова приводит Marca.

    • «Реал» на прошлой неделе вылетел из Кубка Испании.
    • В выходные увеличился отрыв от лидирующей в Примере «Барселоны».
    • У Лиги чемпионов впервые с 2016 года появится новый победитель.

    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

    Источник: Marca

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    06.03.2019 01:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 19:50

      Уже сейчас можно назвать сезон для Реала неудачным.

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 марта 2019, 10:29

      нормально так играли эту неделю,теперь можно до конца года получать удовольствие от игры и отдыхать , график себе разгрузили.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 6 марта 2019, 10:26

      После ЦСКА так и не смогли прийти в себя

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 6 марта 2019, 09:33

      Это где это он молодую команду нашел? Или он это про Аякс?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > neveldomha 6 марта 2019, 09:58

      Про Аякс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 08:16

      Не всё Реалу масленица...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 6 марта 2019, 08:01

      Обычное дело. Все в жизни идет по зебре: черное-белое-и т.д. Быстрей поднимайся,Реал. Такого падения и не вспомнить, хотя если покопаться.....

      5
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 марта 2019, 07:48

      Сезон как раз обычный, а вот игра дерьмовая! Думаю Реал оправится когда подберет нужного тренера! Игроки то не плохие, но нужно найти подход к каждому из них. А это дано только грамотному тренеру! Солари не оправдал, значит не тот...!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 6 марта 2019, 07:24

      Не всё ещё потеряно. Вот если вы не попадёте в ЛЧ на следующий год, то вот это будет окончательный провал.

      2
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      Рейтинг: +101

      Максим2712 6 марта 2019, 05:50

      Типо до этого весь сезон хорошо все складывалось, а тут бац и за неделю все просрали. Конечно.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 марта 2019, 02:04

      H.U.Ё.V.O. падать? Да?

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