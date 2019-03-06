Семак: «Барселона», «Ливерпуль»? Мне до них как до канадской границы пешком»

Да любой тренер пойдет в топ клуб. Это огромный опыт. Но не Семак )
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какую команду хотел бы тренировать. Специалист считает, что ему есть куда расти.
— Какую команду хотели бы тренировать в будущем? «Барселону», «Ливерпуль»?
— Обе команды очень достойные, но мне до них еще как до канадской границы пешком. Только если с Федором Конюховым. Но он меня вряд ли возьмет — я слабенький. Зачем ему лишний груз?
- Семак тренирует «Зенит» с прошлого года.
- Ранее он работал в «Уфе».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.