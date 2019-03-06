Семак: «Барселона», «Ливерпуль»? Мне до них как до канадской границы пешком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какую команду хотел бы тренировать. Специалист считает, что ему есть куда расти.

— Какую команду хотели бы тренировать в будущем? «Барселону», «Ливерпуль»?

— Обе команды очень достойные, но мне до них еще как до канадской границы пешком. Только если с Федором Конюховым. Но он меня вряд ли возьмет — я слабенький. Зачем ему лишний груз?