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    Семак: «Барселона», «Ливерпуль»? Мне до них как до канадской границы пешком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какую команду хотел бы тренировать. Специалист считает, что ему есть куда расти.

    — Какую команду хотели бы тренировать в будущем? «Барселону», «Ливерпуль»?

    — Обе команды очень достойные, но мне до них еще как до канадской границы пешком. Только если с Федором Конюховым. Но он меня вряд ли возьмет — я слабенький. Зачем ему лишний груз?

    • Семак тренирует «Зенит» с прошлого года.
    • Ранее он работал в «Уфе».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    06.03.2019 00:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 7 марта 2019, 02:33

      Да любой тренер пойдет в топ клуб. Это огромный опыт. Но не Семак )

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 6 марта 2019, 20:01

      Семак не тренер!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 18:06

      Дерзай Сергей ,все может получится.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2019, 12:45

      Ну, если живешь в Монтане или Айдахо, то не очень и далеко.

      0
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      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > prezent2017 7 марта 2019, 11:08

      а вот из Петербурга далековато

      0
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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 6 марта 2019, 01:14

      Пешком и то можно дойти)

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 6 марта 2019, 00:48

      Скромность украшает))) Семак очень сильный тренер который еще вырастет

      -1
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