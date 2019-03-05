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    Самедов: «Не хочу советовать Гулиеву, за какую сборную играть. Это очень сильный футболист»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов поговорил о фигуре хавбека «Спартака» Аяза Гулиева. Футболист москвичей в 22 года еще не определился, за какую сборную готов играть – российскую или азербайджанскую.

    «У каждого футболиста своя голова на плечах. Ему решать, как строить свою карьеру. Это должно быть лично его выбором. В таких ситуациях я никому ничего советовать не хочу. Аяз – отличный футболист, и у него есть своя голова. Думаю, он примет верное для себя решение», – сказал Самедов azerisport.com.

    • Гулиев в текущем сезоне РПЛ провел 15 матчей, забил один гол, сделал две результативные передачи.
    • Спартаковец – уроженец Москвы, имеет азербайджанские корни.
    • На молодежном уровне Гулиев выступал за сборные России.

    Источник: azerisport.com

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    05.03.2019 22:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 6 марта 2019, 17:55

      Пусть с Ананидзе посоветуется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 12:00

      Он прекрасно понимает что если будет играть за Азербайджан ,у нас будет считаться легионером ,а это дополнительные трудности попадания в основной состав.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 6 марта 2019, 09:56

      Пффф... Ага, кинулся он за Азербайджан играть, становиться легионером и терять в зарплате.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 марта 2019, 08:25

      А что ему дал Азербайджан ? В России есть пьёт зарабатывает ростет . О чем речь если Россия его воспитала

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 марта 2019, 08:04

      Россия !!! А то будет как с Джано, сьездил за сборную сыграл, приехал с травмами, кому от этого хорошо?

      2
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      Рейтинг: +307

      shpilman 6 марта 2019, 07:50

      Интересно получается, щас он паспортист, 1 официальный матч и он иностранец, конечно он Россию выберет.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 марта 2019, 23:30

      А кто-то просил посоветовать?

      -1
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