Самедов: «Не хочу советовать Гулиеву, за какую сборную играть. Это очень сильный футболист»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов поговорил о фигуре хавбека «Спартака» Аяза Гулиева. Футболист москвичей в 22 года еще не определился, за какую сборную готов играть – российскую или азербайджанскую.

«У каждого футболиста своя голова на плечах. Ему решать, как строить свою карьеру. Это должно быть лично его выбором. В таких ситуациях я никому ничего советовать не хочу. Аяз – отличный футболист, и у него есть своя голова. Думаю, он примет верное для себя решение», – сказал Самедов azerisport.com.